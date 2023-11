Bonne Maman – Mon calendrier de l’Avent 2023

La marque française Bonne Maman présente, de nouveau, un superbe et délicieux calendrier de l’Avent, pour patienter jusqu’à Noël. Un joli et grand coffret qui propose de découvrir et déguster 23 gourmandises et de retrouver une surprise ! Une douce invitation, pour se préparer pour les fêtes à venir et à la magie de Noël…

Le coffret est sublime, comme à son habitude. En effet, la marque Bonne Maman sait garder les bonnes recettes ! Ainsi, le coffret garde les mêmes teintes, et offre une nouvelle illustration invitant à découvrir l’atelier des lutins confituriers, l’atelier de Noël Bonne Maman ! Le coffret est épais, élégant et s’ouvre en deux, sur le devant, laissant apparaître l’intérieur de la fabrique. Autour d’un sapin de Noël, les lutins s’affairent, pour apporter des fruits, les faire cuire et emporter les pots, entre autres. Les lutins travaillent aussi autour de gâteaux et de cadeaux… Sur le toit, le traineau est prêt à partir !

La grande boîte dépliée présente vingt-quatre fenêtres à ouvrir, tout au long du mois de décembre et jusqu’à Noël, pour patienter dans la gourmandise. Les cases sont de différentes tailles, proposant des produits différents. Ainsi la première fenêtre cache un pot 30g de confiture d’abricots et bananes. Une recette gourmande fruitée et bien parfumée, qui annonce de belles découvertes à venir. Un bel éveil des papilles qui se poursuit avec la deuxième case où se trouve une tartelette à la framboise. Le biscuit est croquant, et plaisant, tandis que la purée de framboises reste fondante et savoureuse. C’est un petit pot de mirabelles aux épices qui est à retrouver et déguster derrière la troisième fenêtre. Un doux mélange réhaussé par les épices, parfaites en cette saison, permettant aux papilles de s’éveiller tranquillement, pour les fêtes.

Ainsi de suite, chaque jour, une nouvelle surprise gourmande est à découvrir, pour la plupart fruitée ! Il y a seize petits pots de 30g, chacun, pour une grande majorité de confiture. Elles sont toutes différentes, permettant de découvrir quelques recettes inédites, en édition limitée, et un bel éventail de saveurs. L’un des pots propose plus une pâte à tartiner, au caramel au lait et à la cannelle. Une recette onctueuse et douce, qui saura plaire. Des infusions, des tartelettes, de tout-petits gâteaux, des pâtes de fruits sont également à retrouver et savourer, en attendant d’ouvrir la dernière fenêtre, qui cache un nouvel objet lumineux, pour parfaire la décoration de Noël !

Le calendrier de l’Avent Bonne Maman reste un incontournable, il semble être le même, et pourtant, il y a toujours quelques nouveautés savoureuses et plaisantes. Ainsi, la marque française sait plaire et surprendre, notamment à travers ce coffret complet et gourmand, qui propose de patienter, dans la gourmandise, jusqu’à Noël !