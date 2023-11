Cheerz – Et si on réalisait un calendrier de l’Avent avec nos photos préférées ?

Alors que le 1er décembre approche à grands pas, j’avais envie de vous présenter les calendriers de l’Avent Cheerz personnalisables avec nos photos préférées. Conquise depuis des années, je prends toujours le temps d’en réaliser un ou plusieurs pour que mes proches puissent profiter de la magie du souvenir durant tous les mois de décembre et bien après.

Cheerz immortalise nos souvenirs en un clin d’œil

J’adore Cheerz ! J’aime l’idée que l’on puisse faire développer nos photos en un clin d’œil au format désiré avec en prime une livraison directement dans notre boîte aux lettres. Pratique, rapide et efficace, je valide complètement le concept. Et également l’application hyper intuitive qui permet de se connecter directement aux photos que nous avons sur notre téléphone portable. Je dois bien reconnaître qu’en plus de faciliter son utilisation, cela nous permet de développer notre créativité autour d’idées cadeau hyper sympas : tirages photo, calendriers, magnets, décorations personnalisées, cadres sur toile, puzzles, cartes & faire-part. Top, pas vrai ?

N’hésitez pas à découvrir mes précédents articles où je vous présente en détail l’étendue des services.

Réalisez votre calendrier de l’Avent 2023 Cheerz

Bonne nouvelle, il n’est pas trop tard pour vous offrir votre calendrier de l’Avent Cheerz 2023. Vous avez jusqu’au 28 novembre au soir pour être sûrs de l’avoir pour le 1er décembre. Et pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel et laissez vous guider.

Et n’hésitez pas à profiter du code promo DOUBLESHOT pour bénéficier de – 20 % à l’achat de deux calendriers !

Un calendrier de l’Avent qui se transforme en poster

J’étais pressée de vous présenter le calendrier de l’Avent « Poster » qui est pour moi un incontournable. Et sûrement celui qui a le plus la cote auprès des grands-parents ! Il se compose de 24 volets à ouvrir pour dévoiler la photo ou le p’tit mot que vous aurez choisi de glisser à l’intérieur.

De belles photos souvenirs pour surprendre nos proches et leur mettre du baume au cœur.

Cette année, Cheerz a choisi 3 couleurs pour habiller son calendrier de l’Avent : un bleu étoilé, un doré étincelant et un rouge rayé. Pour autant, la marque n’a pas renoncé à son concept durable, celui de récupérer le poster composé de photos, et pourquoi pas, l’intégrer à notre déco en le faisant encadrer. Et pour ce faire, Cheerz propose même de glisser un cadre pour que l’effet de surprise soit encore plus fort le jour de Noël. Son prix : 19.90 €

Un calendrier de l’Avent rétro – La nouveauté made in Cheerz

Cheerz a décidé d’innover cette année en proposant le calendrier de l’Avent « Rétro » sous forme de boîte à coller au mur, qui contient 24 tirages à découvrir durant tout le mois de décembre. Grâce à un système de poussoir, les fous de souvenirs pourront accrocher les photos à leur sapin en guise de déco de Noël ou créer une superbe guirlande. J’ai bien aimé aussi cette version car je trouve que la réalisation est plus facile, plus rapide aussi pour ceux qui manquent de temps. Son prix : 14.90 €

Une collection de Noël à découvrir également !

J’avais envie de faire une parenthèse en vous parlant de la collection de Noël proposée par Cheerz. Je vous conseille d’aller la découvrir, elle réserve de belles surprises également. J’aime tout particulièrement l’esthétisme des albums de Noël avec ces jolies boules de neige qui rendent le tout festif. Et puis cela fait partie des cadeaux qui font toujours plaisir, que l’on transmet de génération en génération. Il y a aussi le calendrier de bureau que je trouve hyper sympa et le classique calendrier A4 qui fait partie des best-sellers Cheerz. Et vous aurez même la possibilité d’offrir un bon cadeau avec la somme de votre choix à un amoureux de photo, bien pensé !

Joyeux Noël avec Cheerz !