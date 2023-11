Maxim’s de Paris – Calendrier de l’Avent 2023

La féérie de Noël débute avant l’heure, avec Maxim’s de Paris et son joli calendrier de l’Avent. En effet, pour patienter jusqu’à Noël, la célèbre marque qui perpétue l’art de vivre à la française, présente, une nouvelle fois, un superbe coffret, avec vingt-quatre cases à ouvrir, qui cachent des bouchées gourmandes !

Le coffret se présente au format paysage, proposant ainsi un calendrier tout en longueur, puisque celui-ci s’ouvre en deux, tel un diptyque. L’illustration invite réellement aux fêtes, avec cette façade du célèbre restaurant tout enneigée et aux fenêtres brillantes. Devant, passe une fanfare, de jolies danseuses, des chars, des musiciens, des troubadours. La neige tombe, dans de fabuleux décors, où la lune et la Tour Eiffel scintillent. A l’intérieur, la scène s’agrandit, change un peu, mais reste dans la même ambiance. Le Père Noël, avec son traineau et ses rennes apparaissent !

C’est sur cette grande et belle façade intérieure, que se trouvent les vingt-quatre cases à ouvrir, tout au long du mois de décembre, et cela jusqu’à Noël ! Les chiffres restent très discrets, ne dénaturant pas l’illustration. Les cases ne sont pas positionnées de la même façon, mais semblent être de même taille. La première fenêtre cache une crêpe dentelle au chocolat au lait. Un délice croquant, craquant et suave à la fois, avec ce chocolat au lait, qui vient sublimer la dégustation. La deuxième case révèle un chocolat noir aux éclats de noisettes caramélisées. La bouchée offre plus de force, avec l’intensité du chocolat noir et le croquant des éclats de noisettes, subtiles, apportant de la texture. Deux noisettes enrobées de chocolat au lait se trouvent derrière la troisième fenêtre. Un plaisir à savourer seul ou à partager, selon les envies, pour ce moment de plaisir croquant et réconfortant.

Ainsi de suite, chaque jour, une fenêtre est à ouvrir et une gourmandise sucrée à savourer. Parmi ces bouchées délicieuses, qui permettront d’attendre jusqu’à Noël, se trouvent des crêpes dentelle au chocolat noir ou au lait, des carrés de chocolat au lait et éclats de caramel, des chocolats au lait au cœur praliné, des rochers croustillants, entre autres gourmandises. Des friandises chocolatées, croquantes, fondantes, ou encore délicates, qui raviront les papilles chaque jour en attendant Noël !

Maxim’s de Paris, marque française de produits gourmets, présente son calendrier de l’Avent gourmand. Un joli coffret, toujours aussi élégant, à l’image de la marque, proposant de patienter, dans la gourmandise, jusqu’à Noël, en savourant de délicieuses friandises chocolatées.