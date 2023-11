Calendrier de l’Avent Pierrot Gourmand 2023 – Un rêve éveillé

J’étais pressée de vous retrouver pour vous présenter le calendrier de l’Avent Pierrot Gourmand 2023 que j’ai eu le plaisir d’avoir entre les mains. Je l’ai trouvé fantastique ! Il a su réveiller mon âme d’enfant par son esthétisme onirique. J’ai également été séduite par l’authenticité de ses gourmandises : les iconiques sucettes « caramel au lait » et « saveur fruits », de moelleux nuages fondants, des étoiles acidulées, et bien d’autres surprises que je vous propose de découvrir en ma compagnie.

La Maison Pierrot Gourmand – La tête dans les nuages

Lorsqu’on se rend sur le site officiel de Pierrot Gourmand, il règne comme une ambiance poétique qui nous propulse dans un monde merveilleux, celui qui nous invite à rêver. Et c’est en 1892 que tout commence, lorsque Georges Evrard ouvre sa première confiserie « Au Pierrot Gourmand » à Paris. Il s’est inspiré du renommé Pierrot dans la chanson « Au claire de la lune » pour le faire naître comme compagnon exclusif des petits et grands. Il est donc logique qu’il ait eu envie de créer un logo à son effigie, un Pierrot assis sur un croissant de lune, en pleine contemplation. Depuis, la marque n’a cessé de s’investir pour agrandir son catalogue en proposant de nouvelles créations, et notamment une gamme de bonbons gélifiés. De plus en plus tournée vers l’environnement, elle veille à ce que tous ses emballages soient recyclables, et on apprécie l’initiative !

Le calendrier de l’Avent Pierrot Gourmand 2023 – Fermez-les yeux et laissez-vous porter par de douces saveurs authentiques.

Le calendrier de l’Avent Pierrot Gourmand 2023 fait partie de mes favoris dans la catégorie des calendriers de l’Avent gourmands. Esthétiquement, il est superbe. En accord total avec l’image de la Maison, il est vêtu d’un bleu intense qui nous embarque en plein cœur de la nuit. À l’intérieur, 24 cases recouvertes d’étoiles scintillantes. Sans oublier notre Pierrot au cœur même du calendrier, vêtu d’or également, qui semble faire un tour de magie en observant la lune étincelante.

Mais alors, quel vœu peut-il bien faire ?

Très certainement celui d’ajouter de la magie aux fêtes de fin d’année, en permettant aux familles de déguster l’une de ses gourmandises durant tout le mois de décembre. Ou encore qu’ils puissent dormir paisiblement, chaque nuit, avant l’arrivée de Noël. Une chose est sûre, avec son calendrier de l’Avent, Pierrot Gourmand fait en sorte que les enfants profitent d’un doux moment de partage avec leurs parents. Et laisse la possibilité aux adultes de garder leur âme d’enfant en se remémorant de doux souvenirs d’enfance.

L’idée du calendrier de l’Avent Pierrot Gourmand 2023 ? S’offrir une parenthèse de douceur !

Pour ce faire, nous pourrons décider d’où et quand nous souhaitons déguster notre sucette au caramel ou fruitée. Si nous avons envie de partager ou pas nos bonbons moelleux en forme de nuage. Sans oublier la dégustation des délicieuses étoiles qui pétillent en bouche, un délice ! Soit, des confiseries pile dans le thème du rêve que prône la marque, les yeux rivés au ciel, la tête dans les nuages.

Et si on s’amusait également ?

Sans trop en révéler, Pierrot Gourmand n’a pas voulu renoncer à l’insouciance, à l’amusement. La Maison a glissé dans sa boîte quelques jeux créatifs, à réaliser le soir après l’école, ou le week-end en famille. Au programme, des DIY féeriques, des QR codes magiques, etc.

Une surprise se cache également à l’intérieur… !



Le calendrier de l’Avent Pierrot Gourmand 2023 est une pépite. Chaque ouverture de case va se transformer en moment de quiétude, un instant à soi, une parenthèse de douceur. Peut-être avez-vous envie de vous l’offrir ? N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour vous en emparer !

Et pour découvrir la collection de Noël, rendez-vous sur AMAZON.