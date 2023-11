J’écoute, je trouve Noël – Ed. Usborne

La collection J’écoute, je trouve, des éditions Usborne, se complète avec le titre Noël, paru en octobre 2023. Un livre sonore, qui propose aussi un malicieux jeu de cherche et trouve, tout cela dans la belle ambiance des fêtes, avec des animaux adorables !

Tigre explique que c’est bientôt Noël, et il a hâte ! Il tient dans ses pattes, une boule, qu’il veut accrocher sur le grand sapin en ville. Sur son chemin, des animaux jouent de la musique, tandis que les enfants sont invités à retrouver un cadeau caché dans l’illustration. Plus loin, le crocodile affirme qu’il est pressé d’être aux fêtes. Il propose d’écouter ses clochettes, qu’il veut accrocher sur le grand sapin de Noël. Deux cadeaux sont à retrouver dans cette deuxième grande illustration, tandis que les animaux décorent la forêt. Hippopotame, qui marche gaiement dans la neige, adore Noël. Il part accrocher son étoile brillante sur le sapin…

Ainsi de suite, à chaque double page, un nouveau personnage et une nouvelle scène sont à découvrir. Un animal part avec une décoration, pour embellir le grand sapin de la ville. Tous se retrouvent donc à la fin ! De grandes illustrations sont donc à découvrir, avec un texte simple, clair et court, pour les jeunes lecteurs. Le récit reste vivant, avec ces dialogues et invitation à actionner les puces sonores et retrouver les cadeaux. En effet, le jeu sonore, offre différents sons, pour accompagner chacun de ces personnages. De plus, à chaque double page, les enfants sont stimulés pour observer et retrouver des cadeaux, cachés dans les scènes. Des trous, par moments et par endroits, vont attirer, également, les jeunes enfants, qui vont vouloir savoir ce qui se cache derrière. Le livre se voit donc très complet, proposant de plonger tranquillement dans la magie de Noël.

Noël est un nouveau titre de la collection J’écoute, je trouve, des éditions Usborne. Un livre-jeu sonore qui invite à plonger rapidement dans la magie des fêtes. Entre les sons, les trous et les cadeaux à retrouver, le livre vient éveiller les enfants à l’esprit de Noël.

Lien Amazon