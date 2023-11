Téléphone par Julien Deléglise : au cœur de l’histoire !

Corinne, Jean-Louis, Louis, Richard…En neuf ans d’existence et cinq albums, Telephone a révolutionné le rock français. Au début des 80’s, les géniteurs d’ « Hygiaphone », « Argent trop cher » ou « Ca c’est vraiment toi » (hymnes énergiques dans la lignée des Who, des Rolling Stones !) sont devenus les paroles d’une génération lycéenne en mal de vivre. La fin brutale du groupe en 1985 marque aussi un tournant historique et le début de belles carrières solos JL Aubert et Louis Bertignac et la reformation avec les Insus.

Dans cet ouvrage illustré qui fait la part belle aux couvertures de disques le l’auteur Julien Deléglise raconte album après albums le parcours du plus grand groupe de rock français considéré par certains comme étant même les “Rolling Stones français”.

Durant près d’une décennie, soit neuf ans d’existence et cinq albums Téléphone aura dynamité les canons de la chanson française et lui insuffler une bonne dose de pop de rock anglo saxon. Des cheveux longs aux fringues hippies du premier album Téléphone réinvente aussi l’imagerie du rock made in France.

Aujourd’hui Téléphone reste le plus grand groupe de rock français. Son héritage immaculé est constitué de cinq albums publiés entre 1976 et 1986, auxquels s’ajoutent deux albums live impeccables, et sur lesquels on trouve l’alchimie unique qui réunit Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Corine Marienneau et Richard Kolinka. Jean-Louis Aubert sera le plus prolifique en solo, accompagné du fidèle Kolinka à la batterie. Louis Bertignac connaîtra une carrière un peu plus erratique, mais néanmoins riche en très bons albums, avec ou sans Corine Marienneau à la basse, avec ou sans les Visiteurs. Les deux guitaristes de Téléphone sont par ailleurs de fantastiques artistes de scène dont les disques live sont des jalons importants de leurs discographies respectives. Ils se réuniront d’ailleurs avec Richard Kolinka pour ranimer la flamme Téléphone sous le nom des Insus.

L’auteur raconte de manière détaillée l’aventure du groupe et des retrace celles des musiciens en solo hors norme qui marqua la génération des 80’s. Documents d’époque, images d’archives inédites, photos en noir en blanc splendidement éclairées, sublimes pochettes aux couleurs et graphismes stylisées, on découvre au fil des 240 pages de cet ouvrage à grand format, les petites anecdotes qui entourent la réalisation des albums studio, live et archives. Tout y est décrypté, analysé et expliqué afin de comprendre comment ces opus aux pochettes légendaires ont définitivement marqué l’histoire de la musique de Téléphone.

Un ouvrage passionnant, très précis qui dresse un portrait fidèle de la carrière du groupe et nous rappelle ces chansons immortelles qui ont bercé la vie de nombre d’entre nous comme La bombe humaine et Un autre monde.

Jean-Christophe Mary

Téléphone. 240 pages. Editions du Layeur.