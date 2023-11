Mécanique Céleste – La source – Éditions Dargaud

Partagez





Dans un monde futuriste post-apo, les enjeux entre les clans formés augmentent pour leur survie. Après avoir remporté l’indépendance de Pan, une cité agricole située dans la forêt de Fontainebleau, l’équipe de joueurs est de retour de la république de Fortuna.

Aster a littéralement explosé le game, pendant « La mécanique céleste », mais il se pourrait que la parole de Fortuna soit un peu bancale !!!! Second tome de cette série exaltante et superbement illustrée.

À retrouver depuis le 20 octobre 23 aux Éditions Dargaud. (+14)

Le décor :

Un écran d’ordinateur…

Son utilisatrice est sur les dents. Une goutte de transpiration laisse présager qu’il se passe quelque chose de grave. Elle finalise son téléchargement par un clic sur « exécuter » le programme. Prends discrètement la vieille disquette et s’échappe.

Un peu plus, dans la forêt…

On est le 16 mars 2068, et l’équipe de bras cassé d’Aster revient de sa victoire à la mécanique céleste de Fortuna. Il pleut. L’équipe est en train de se chamailler sur les bonnes intentions de la République de Fortuna à leur égard. Malgré la crédulité de la jeune Aster qui remet en avant sa victoire. Juba et les autres, n’ont qu’une envie : c’est que Madame cesse de brailler son arrogance ! Déjà que la pluie est difficile à supporter…

Mais, soudain, la trouvaille d’un bâtiment inconnu, met fin aux chamailleries. Afin, un endroit où se sécher, en plus, il y a de la lumière !! Il y a même le comité d’accueil : une jolie brune, qui les invite à entrer par la gigantesque porte au heurtoir et aux statues de lion, incroyables.

Ils découvrent la communauté de la Source. Une petite communauté autonome vivant dans une ancienne usine désaffectée…

Le point sur la BD :

Si t’avais raté le tome 1, clique dessus >> TOME 1

Une série indescriptible de beauté et d’originalité !!! Ce second tome, publié chez Dargaud, fait suite directe avec le premier tome éponyme : Mécanique Céleste. Je ne saurais trop vous conseiller de passer par la case départ, afin de comprendre les tenants et aboutissants de cet opus.

Ici, Merwan Chabane met l’accent sur les dissensions entre les différentes communautés, et insère de nouveaux protagonistes ayant leur part de mystère !! La source, contrairement au groupe de Pan, est une collectivité « sanctuaire », où les règles strictes sont régies par le grand ordonnateur des lieux : Ohm. Un personnage énigmatique ayant un lien avec la jeune Aster…

Cet aparté, dans cette collectivité, va prendre, dans un premier temps, une tournure assez politique. L’arrivée d’un escadron digital à la recherche de l’instigateur d’une cyber-attaque sur le réseau informatique de la cité militaire de Fortuna. Pour ensuite, retourner à un rythme complètement déluré, grâce aux acteurs de Pan. Toujours aussi « à côté de la plaque » et terriblement drôle. Un peu d’amour, d’espièglerie… Non, ce n’est pas ce que vous croyez, il y a aussi un peu d’explosion et de mystère !!!

La conclusion :

Un rythme effréné une nouvelle fois ! Dans le premier opus, on assistait et on participait directement à « La mécanique céleste », en prenant part à ce jeu haletant, comme si on assistait à un match de foot. Dans ce second tome, on palpite encore. Mais cette fois, parce qu’on participe à une course-poursuite, et on se rend compte des enjeux dont sont affublés nos anti-héros tellement désopilant. Enjeux d’un avenir où il semble jouer un rôle bien plus important que ce que l’on pense !!!

Toujours un plaisir de lecture et évidemment un nouveau coup de cœur pour cette publication à retrouver chez Dargaud . (PS : moi aussi je veux du “pinfré” !!)