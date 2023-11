Ne chatouilles pas le Père Noël, une pure invitation à le chatouiller !

Accrochez-vous, chers parents et petits lecteurs, car le nouveau livre de Sam Taplin, “Ne chatouille pas le Père Noël”, va emporter vos petits dans une nouvelle aventure ludique et sonore inoubliable ! Paru aux Editions Usborne, ce livre est un véritable joyau de la collection “je touche, j’écoute”, qui combine avec brio textures à toucher et sons enchanteurs.

Dès la première page, vous allez être happés par l’univers coloré et chaleureux d’Ana Larranaga, dont les illustrations donnent vie à une ribambelle de personnages aussi attachants qu’amusants. Imaginez la joie des enfants en appuyant sur les matières douces qui parsèment les pages !

Et que dire des sons qui accompagnent chaque interaction ? Du rire des lutins à la voix tonitruante du Père Noël lui-même, en passant par les grognements amusés des rennes, chaque page est une découverte sonore.

Chatouillez bien le Père Noël, c’est marrant au final !

Le livre “Ne chatouille pas le Père Noël” est une invitation à l’interaction et à l’éveil sensoriel. Les textures variées stimulent la curiosité des tout-petits, les encourageant à explorer et à sentir, tandis que les sons ajoutent une dimension immersive qui les captivera. Chaque page est une nouvelle aventure, un nouveau personnage à découvrir, une nouvelle texture à explorer. C’est toujours un plaisir de découvrir ce genre de livres !

Et ce n’est pas tout ! Le clou du spectacle se trouve à la dernière page, où tous les personnages se rassemblent pour un joyeux chant de Noël. Imaginez la surprise et le bonheur des enfants en entendant ce concert festif ! C’est une fin parfaite pour un livre qui célèbre la magie et la joie de Noël.

En bref, “Ne chatouille pas le Père Noël” des Editions Usborne est un trésor pour les sens. Il allie éducation et amusement de manière magistrale, offrant aux enfants une expérience de lecture unique. C’est plus qu’un livre, c’est une aventure joyeuse, un éveil des sens, une célébration de la curiosité et de l’imaginaire. Alors, prêts à plonger dans l’univers enchanteur du Père Noel ?

Le Père Noël et ses amis n’attendent que vous ! Alors à vos chatouilles !