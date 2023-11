Des Maths pour Tous Sous la direction de Thomas le Douarec, metteur en scène renommé, Manu Houdart nous entraîne dans un “one math show” inédit et mémorable. C’est une expérience pour tous, même ceux qui pensent être des cancres en mathématiques. Les Maths dans la Vie Quotidienne Avec humour, Manu démontre que les maths se cachent partout dans notre quotidien. Le théorème de Pythagore se glisse incognito dans une partie de foot, et une simple équation peut influencer le Bonheur et l’Amour. Une Aventure Familiale au Pays des Maths “Very Math Trip” n’est pas seulement un spectacle, c’est une aventure familiale drôle et captivante. Truffé d’anecdotes et de moments “Waooh”, le spectacle embarque le public dans un voyage ludique, pédagogique, et contagieusement passionnant. Manu Houdart – Le Magicien des Maths Sous le charisme de Manu Houdart, les maths deviennent un terrain de jeu où l’apprentissage se mêle à l’amusement. Sortez émerveillé de cette expérience qui réconcilie chacun avec les maths d’une manière inattendue. INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION Du 14 janvier au 9 juin 2024 Au théâtre La Lucernaire – 53 Rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris Le 16 mai 2024 Le Grand Rex – 1 Bd Poissonnière, 75002 Paris Réserver

Very Math Trip – Le Livre comme le Live

Chez Flammarion

Accrochez-vous ! Embarquez avec un prof pas comme les autres pour un very math trip, un rodéo déjanté qui vous révélera le plaisir de faire des mathématiques… Aux côtés de Pythagore, des champions du monde Griezmann et Lloris et de Napoléon, roulez enfin en Cadillac en déployant toute la puissance de votre logique, rencontrez l’amour au détour d’une équation et fêtez la Belgique, championne du monde 2018 – si, si –, après avoir gagné une montagne de dollars en résolvant l’un des problèmes du millénaire.

