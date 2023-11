Ravensburger c’est aussi des loisirs créatifs !

Ravensburger, marque allemande spécialisée dans la fabrication et la distribution de jeux, jouets, livres et puzzles, propose, entre autres, des coffrets de loisirs créatifs. Une gamme qui ne cesse de se développer et a proposé, cette année, quelques nouveautés…

Parmi la gamme loisirs créatifs, différentes marques connues se complètent au fil des saisons et des années. Ainsi, la collection Numéro d’Art présente un kit de peinture par numéro Pokémon. Un coffret, pour les enfants à partir de 7 ans, qui invite à peindre et mettre en couleur, Pikachu, Evoli et Rondoudou. Le coffret est complet, avec un tableau à peindre, un cadre inclus, un pinceau, deux palettes de peinture, treize petits pots de peinture acrylique, ainsi que deux notices. L’activité reste bien décrite, avec une notice qui présente un pas à pas adapté. Des lignes de couleurs épaisses, accompagnent efficacement les jeunes artistes, qui ne devraient pas déborder ! L’activité est plaisante et les enfants vont adorer retrouver leurs héros !

Le jeu créatif Xoomy s’est également développé, et présente aujourd’hui plusieurs versions. Doodle style est une nouvelle machine à dessiner, transportable, très pratique et plaisante. La boîte se compose d’un Xoomy, avec une poignée pour le transporter, de quelques feuilles, de 20 films, d’un feutre noir et d’une notice d’utilisation. L’appareil, en lui-même, s’ouvre, pour pouvoir ranger feutre et disque de film, restant ainsi pratique, afin de tout emporter facilement. L’activité est simple et plaisante, pour les enfants à partir de 6 ans. Une lumière vient, par transparence, éclairer les disques illustrés, pour laisser apparaitre des dessins à reproduire. L’univers présenté est adorable, doux et rond, avec des illustrations adaptées aux jeunes artistes. Il y a de quoi occuper les enfants pendant un bon moment, puisque les dessins seront à mettre en couleur, par la suite !

Enfin, pour prolonger la joie du jeu, le puzzle reste un incontournable ! La collection Villainous Disney, de Ravensburger se voit comme une belle collection, qui propose de retrouver ces méchants captivants. Ainsi, différents personnages emblématiques sont à retrouver à travers de superbes puzzles, au design soigné. Chacun se retrouve avec ses artefacts, accessoires et autres, pour des galeries de portraits magnifiques. Les puzzles, de 1000 pièces de qualité, offrent un pur moment de détente et de relaxation, pour penser à autre chose, laisser son esprit vagabonder ailleurs…

Ravensburger, marque allemande connue et reconnue, spécialisée dans la fabrication et la distribution de jeux, jouets, livres et puzzles, invite à un Noël créatif et détente. En effet, parmi les différentes marques et collection, trois ont retenu l’attention de France Net Infos, pour déposer au pied du sapin de Noël.

Lien Amazon