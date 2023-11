Calendrier de l’Avent Frères Dammann 2023 x Pangea

Le calendrier de l’Avent Frères Dammann 2023 est étonnant. J’ai été agréablement surprise par son esthétisme aux couleurs vives et festives que l’on doit au collectif d’artistes Pangea. Quant au contenu, il est délicat et délicieusement parfumé, à la hauteur de leur savoir-faire.

Fermez les yeux et laissez-vous guider par les effets du « Jardin Enchanté » …

Frères Dammann x Pangea – Le voyage du thé

Pour son calendrier de l’Avent 2023, Frères Dammann s’est entouré de Pangea, une société qui a vu le jour grâce à deux amies de longue date, Laëtitia et Colombine. Artistes dans l’âme et dans leurs métiers respectifs, elles ont à cœur d’ajouter du rêve et de l’enchantement à toutes leurs créations. Des créations artisanales, des objets d’art, des textiles, ainsi que des dessins. Et pour cette collaboration avec Frères Dammann, elles ont eu l’idée d’un jardin merveilleux aux saveurs du voyage et de l’imaginaire.

Une collaboration haute en couleur

Le duo d’artistes et Frères Damman ont eu envie de proposer un calendrier de l’Avent coloré qui respire la joie de vivre. Son côté festif nous rappelle que Noël approche à grands pas. Les couleurs sont intenses, le design est original, moderne également. Il règne même une petite ambiance utopique qui nous pousse à l’observer longuement pour en faire notre propre interprétation. Je le trouve superbe !

Son contenu

Le calendrier de l’Avent Frères Dammann 2023 se compose de 24 cases, 24 sachets de thé Cristal® individuels. Parfois inédits, ils vont nous permettre de poursuivre le voyage initié par Pangea, puisque nous allons découvrir des recettes inédites, des saveurs uniques et raffinées.

Chaque thé raconte sa propre histoire et nous chuchote à l’oreille de partager la nôtre.

Les amateurs de thés vont pouvoir goûter à de délicieux mélanges : thés noirs, thés verts, thés blancs, rooibos et tisanes. Tout y est ! Et notamment le « Christmas Tea » qui va faire frémir les papilles des adeptes de thés noirs, gourmands de caramel, d’orange et d’ananas. Sûrement mon préféré de la collection de Noël Frères Dammann. Et pour ceux qui aimeraient savoir ce qu’il y a exactement dans le calendrier de l’Avent, vous retrouverez de nombreux thés aromatisés. Je pense notamment au thé vert « Bali » ou « Noël à Manhattan ». Mais aussi de fabuleuses infusions, à savoir « Carcadet de Noël », « Cacao menthe », « Rooibos Canissoun », « Rooibos My Madeleine » et la « Fruits du verger ».

Mon avis sur le calendrier de l’Avent « Jardin Enchanté »

J’ai aimé que la marque sorte de sa zone de confort en proposant un calendrier un peu moins conventionnel. Et j’ai apprécié de découvrir Pangea dont j’approuve les valeurs, et cette idée que les créatrices ont eu de réimaginer la société ensemble, pour un futur désirable pour tous. Son esthétisme est superbe, j’apprécie sa modernité et ses jolies couleurs vives. Et sans surprise, j’ai trouvé la plupart des thés sensationnels. Du vrai Frères Dammann ! Le goût est équilibré, les saveurs sont dosées, quant aux mélanges, ils sont parfois osés et pourtant délicieux. Les amateurs de thés seront ravis de découvrir un nouveau thé chaque jour du mois de décembre.

Une collection de Noël élégante

J’avais envie de vous présenter la collection de Noël Frères Dammann. Elle est superbe également, bien loin de l’ambiance colorée du calendrier et pourtant tout aussi réussie. Il y a notamment trois coffrets magnifiques, entièrement vêtus de blanc, ornés d’une étoile étincelante : « Joyeux Noël », « Noël du Monde » et « Il était une fois Noël ». À l’intérieur, de délicieux thés de Noël à découvrir sans plus tarder. Sachez également que chaque thé est vendu individuellement dans de jolies boîtes colorées, en vrac ou en sachet, c’est vous qui choisissez.

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur le site officiel.

Et pour terminer, je voulais faire une petite parenthèse en tant qu’adepte d’infusions en tout genre. Frères Dammann en propose une multitude, aux noms plus poétiques que jamais d’ailleurs, et elles sont divines. C’est bien simple, je n’ai trouvé jusqu’à ce jour aucune infusion qui réussisse à me faire voyager. Les saveurs sont inédites, bien loin des recettes classiques que l’on connaît. Et je suis tombée in love de la tisane « Nuit à Versailles » que je trouve incroyable. Son mélange « Bergamote, Kiwi, Fleur d’oranger, Violette, Pêche » est délicieux, encore plus pour moi qui raffole de violette.

Des cadeaux qui feront sensation sous le sapin à Noël cette année.