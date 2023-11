Accrochez vos ceintures, car Larousse Jeunesse nous embarque dans une aventure musicale hors du commun avec son dernier ouvrage, “Mes Plus Belles Comptines pour Faire la Fête” ! Un livre pas comme les autres, un véritable feu d’artifice de joie et de mélodies qui va faire swinguer les chambres d’enfants.

Dès l’ouverture de ce trésor, on découvre un festival de comptines classiques, chacune étant une invitation à la fête et au bonheur partagé. Au programme, des hits incontournables : “C’est Gugusse avec son violon”, “Passez pompons les carillons”, “Vive le Vent”, “Joyeux anniversaire”, et “Quand on fait des crêpes chez nous”. Ces chansons, ancrées dans notre patrimoine culturel, sont une promesse de rires, de danses et de chants, réunissant les familles autour d’un joyeux brouhaha.

Mais “Mes Plus Belles Comptines pour Faire la Fête” est une expérience multisensorielle ! Imaginez : à chaque double-page, une comptine est illustrée par une grande image, éclatante de couleurs et de vie, capturant l’essence joyeuse de chaque chanson. Et là où le livre se distingue vraiment, c’est dans son ingéniosité sonore. Grâce à des puces-son marquées par une rondelle rouge “Écoute et chante”, les enfants ne se contentent pas de lire, mais ils écoutent, chantent et s’immergent complètement dans chaque comptine. Un vrai régal pour les oreilles et les yeux !

Chantez et dansez avec mes plus belles comptines pour faire la fête !

Les illustrations sont un autre point fort de ce livre. Elles sont un véritable festival pour les yeux, un carnaval de couleurs qui stimule l’imagination et transporte les petits lecteurs dans un monde festif, où chaque note de musique prend des couleurs.

Pourquoi tant d’enthousiasme autour d’un livre de comptines, me direz-vous ? La réponse est évidente. Ce livre ne se limite pas à amuser. Il éveille une sensibilité musicale chez les enfants, enrichit leur vocabulaire et affine leur sens du rythme. “Mes Plus Belles Comptines pour Faire la Fête” est tout simplement un voyage éducatif, une expérience festive, et un coffre à trésors de moments inoubliables pour toute la famille.

Encore une fois, Larousse Jeunesse a créé un véritable joyau avec ce livre. “Mes Plus Belles Comptines pour Faire la Fête” est un must-have pour chaque famille, une invitation à célébrer chaque jour en musique et à transformer chaque comptine en un moment de bonheur partagé.

Alors, êtes-vous prêts à danser, chanter et faire la fête avec vos petits ?

Shoppez sur Amazon ce livre ICI >>