Les petites reines – Ed. Sarbacane

Les petites reines est une bande dessinée adaptée du roman de Clémentine Beauvais, par Magali Le Huche, parue aux éditions Sarbacane, en octobre 2023. Un récit complet qui conte l’exploit de trois adolescentes, qui vont, entre autres, prendre leur revanche sur le harcèlement scolaire.

Dans sa chambre Mireille regarde son téléphone. Cette année, elle a obtenu le Boudon de bronze ! Elle regarde alors qui a obtenu le Boudon d’or et le Boudin d’argent. Elle découvre une photo d’Astrid Blomvall, et comprend le choix du jury. Puis, elle voit que l’autre Boudin a été décerné à Hakima Idriss, qui est bien laide, elle aussi. Elle constate, toujours en regardant son téléphone, que Malo parle d’elle. Le jeune garçon explique que la compétition a été rude, mais Mireille Laplanche reste, pour lui, la reine absolue des boudins ! Elle poursuit la lecture présentant ses grosses fesses gélatineuses, ses seins qui tombent, son nez en forme de patate, qui resteront dans les mémoires pour l’éternité ! Fâchée et énervée, Mireille jette son portable à terre, traitant Malo de gros débile. Mireille descend les escaliers, criant qu’elle est Boudin de bronze cette année !

Le récit est dense, riche et assez plaisant à découvrir, avec des jeunes filles rapidement attachantes. Après deux années où Mireille a obtenu le Boudin d’or, elle se réjouit de n’être que le Boudin de bronze cette année. Mais elle pense rapidement aux deux autres jeunes filles, du malheureux podium. L’une va venir la rencontrer, avant d’aller, toutes deux, à la rencontrer de la troisième. Elles vont se trouver des relations, qui vont les pousser à prendre des décisions et partir à Paris, pour le 14 juillet ! Pour cela, un long périple à vélo les attend… La bande dessinée est captivante, intéressante, présentant des jeunes filles courageuses, mais aussi victimes de harcèlement scolaire, en partie dû à leur physique. Leur destin entrecroisé, va le mener en u lieu et un évènement précis, qui devrait aussi être une libération. Galères, disputes, rencontres, rigolades et amitié rythment leur périple incroyable.

Les petites reines est une adaptation du roman de Clémentine Beauvais, parue aux éditions Sarbacane. Un roman graphique dynamique et amusant, qui présente la revanche et le courage de trois adolescentes, victimes de harcèlement, à cause de leur physique jugé ingrat !

