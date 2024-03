Nouveauté : Mes plus belles comptines la ferme

Larousse Jeunesse frappe fort et ajoute un nouveau bijou à sa collection “Mes plus belles comptines”, cette fois ci partons à la ferme ! Une véritable aventure musicale attend les tout-petits, les entraînant au cœur d’une ferme pleine de vie, de musique et de découvertes. À travers cinq comptines emblématiques, ce livre devient une porte ouverte sur un univers où les animaux de la ferme prennent vie en chansons.

Dès l’ouverture, “Dans la ferme de Mathurin” accueille les enfants avec ses mélodies entraînantes. Imaginez le plaisir des tout-petits quand ils appuieront sur la puce-son et s’immergeront dans l’ambiance joyeuse de la ferme. Ils pourront ensuite sauter avec “Un petit lapin”, se déhancher au rythme du “Rock’n’roll des gallinacés”, marcher aux côtés de “Mon âne”, et finir en beauté avec “Un petit cochon”. Chaque comptine est un voyage dans la ferme et chaque puce sonore est une invitation à chanter et à rire à pleine gorge. Le risque ? Que votre enfant veuille un animal de la ferme ! Oups !

Chantons les comptines de la ferme !

Chaque double-page va ravir les yeux des enfants, présentant une comptine illustrée par une grande image, colorée, vivante et captivante. Les illustrations, riches en détails, invitent les enfants à explorer chaque coin de la page, à la recherche de petits secrets cachés dans les dessins.

Le coup de génie de ce livre ? La rondelle rouge “Écoute et chante”, un repère ludique et intuitif pour les petites mains. Même les plus petits trouveront sans peine le bouton sonore pour déclencher la musique. Cet aspect du livre est pensé pour encourager l’autonomie des enfants, leur permettant de contrôler quand et comment ils veulent écouter les comptines.

Ce nouveau tome dans la collection “Mes plus belles comptines” est un compagnon de jeu, un outil d’apprentissage et une source inépuisable de joie. Les éditions Larousse Jeunesse prouvent encore une fois leur savoir-faire en créant un livre qui n’est pas seulement à lire, mais à vivre. Un objet que les enfants voudront emporter partout, pour pouvoir à tout moment appuyer, écouter, chanter et danser au rythme des comptines de la ferme.

