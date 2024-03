Devenez comédien pour “Le Fabuleux Noël” au Chateau de Rambouillet

Appel à Jeunes Talents. Après le succès en 2022 et 2023 de “Secret Défense”, c’est le début d’une nouvelle grande aventure au Château de Rambouillet. L’ancienne résidence royale s’apprête à offrir au public un nouveau spectacle, “Le Fabuleux Noël” du 22 novembre au 18 décembre 2024 !

Une Communauté de 500 Volontaires

Cette expérience immersive sera incarnée par une communauté de 500 volontaires. Parmi eux, des danseurs, des acteurs, des figurants, et des petites mains en coulisses s’uniront pour donner vie à ce conte enchanteur.

Engouement Exceptionnel

Plus de 450 personnes se sont déjà inscrites pour participer à cette aventure humaine unique au cœur du prestigieux Château de Rambouillet. Bien que les inscriptions soient presque complètes, quelques rôles demeurent à pourvoir.

Appel aux Jeunes Talents

Polaris, créateur et organisateur de l’événement, recherche activement des jeunes garçons et jeunes filles âgés de 13 à 30 ans pour deux des rôles les plus importants. Si vous êtes passionné(e), avide de vivre une expérience hors du commun, que le feu de la scène brûle en vous, c’est le moment de vous joindre à cette aventure extraordinaire. Les répétitions commenceront dès le 22 avril 2024.

Plus d’informations sur le rôle de volontaire, écrivez à coulisses.rambouillet@gmail.com.

Envie de faire partie de l’histoire ? Inscrivez-vous dès maintenant pour rejoindre le spectacle magique et féérique “Le Fabuleux Noël” au Château de Rambouillet !

S’inscrire au casting

Polaris, spécialiste des spectacles immersifs depuis 2015

Créateur de spectacles immersifs au service du patrimoine au travers de spectacles alliant théâtre, danse et Histoire, Polaris donne vie à des lieux prestigieux le temps d’une soirée. Polaris Production a déjà fait ses preuves avec des productions telles que le Grand Réveillon au Château de Champs-sur-Marne, le conte enchanteur de la Belle et la Bête au château de Maisons-Laffitte, ou encore la Nuit des Reines, un spectacle relatant l’histoire de la Basilique de Saint-Denis à travers ses grandes reines. Après le succès de “Secret Défense” en 2022 et 2023, une plongée intime dans la rencontre historique entre D.Eiseinhower et le Président français C. De Gaulle, Polaris réinvestit désormais le Château de Rambouillet avec “Le Fabuleux Noël”, son tout dernier spectacle prévu pour la fin de l’année 2024.