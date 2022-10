Partagez





Librement inspiré du conte, ce spectacle vous embarque au coeur d’un monde merveilleux porté par plus de 500 comédiens et figurants. La magie de Noël 2022 sera assurément au Château de Maisons-Laffitte à partir du 18 novembre. Réservez vite !

LA BELLE ET LA BÊTE

Le spectacle immersif

à partir du 18 novembre 2022

Vivez l’enchantement aux côtés de la Belle et de la Bête ; de leur rencontre à leur amour, au cœur d’un château comme vous n’en n’avez encore jamais vu. Un spectacle familial unique en son genre, au gré d’un parcours inattendu où s’alternent décors époustouflants et recoins secrets spécialement ouverts pour vous ! La Magie de Noël vous donne rendez-vous à Maisons-Laffitte ! Dans un tourbillon de costumes, 500 comédiens et figurants vous entraînent dans un monde féérique et merveilleux où petits et grands assistent ébahis, à l’éclosion d’un amour impossible !

Il était une fois,

un somptueux château dans lequel vivait une bête effroyable, et où le temps s’était mystérieusement arrêté. Le sortilège semblait immuable, jusqu’au jour où une jeune demoiselle poussa la porte du château… Suivez la Belle, et pénétrez avec elle, au cœur de ce conte féerique qui a traversé les âges. Plus qu’un château, découvrez un véritable Palais Enchanté. Il se pourrait même qu’il cache un sombre souterrain, une forêt enneigée, et certainement un dîner somptueux à la lueur des chandelles… En un tour d’horloge, la Belle et la Bête vous conduisent des cuisines en pleine effervescence, au bal resplendissant où virevoltent les convives sous le cristal flamboyant des lustres centenaires.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Du 18 novembre au 18 décembre 2022

Château de Maisons – 2 avenue Carnot – 78600 MAISONS-LAFFITTE

Tarifs : de 5 euros à 33 euros

En ligne : www.labelleetlabete-lespectacle.fr

Courriel : mareservation@polaris-production.com

Téléphone : 01 88 48 28 91

LES PRODUCTIONS POLARIS

Créée en 2015, POLARIS est une société de production à l’origine de spectacles-événements grand public, créés sur-mesure pour les sites culturels au sein desquels ils s’inscrivent. Pour chaque création, POLARIS s’attache à constituer une communauté humaine de grande envergure participant à la production du spectacle. Ces centaines de Volontaires bénévoles sont ainsi fédérés autour d’un projet commun de mise en valeur du patrimoine. Polaris c’est aussi SECRET DEFENSE à RAMBOUILLET, LE FABULEUX NOËL DE MAINTENON, LE GRAND RÉVEILLON de CHAMPS SUR MARNE et 1900 à DIGOINE.