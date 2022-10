1983 : Retour vers Ladesou

Partagez





Du boulevard à la Porte Saint-Martin ?! Avec Chantal Ladesou, écrit et mis en scène par Jean Robert-Charrier, l’actuel directeur du théâtre ?! Non mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ? C’est donc ça le Multiverse ?

Nom de Zeus ! Ce splendide décor à moumoute qui scintille le Disco. Cette somptueuse coupe à mulet de Dominique Daguier. Et ces magnifiques costumes flashy à épaulettes. C’est beau, c’est grandiose, c’est d’une nostalgie vivifiante !

Y’à pas à dire, du boulevard à la Porte Saint-Martin ça envoie du lourd !

Et derrière cette générosité visuelle, place à une comédie bon enfant qui nous fait oublier nos soucis du quotidien. Car Jean Robert-Charrier n’a pas d’autres prétentions que celle de nous offrir une parenthèse enchantée. Il exploite à fond le cadre pour un merveilleux Retour vers Ladesou !!

1983 : c’était mieux après

Le prétexte de cette téléportation est délirant.

Après avoir connu un succès fulgurant en 1983, la créatrice de mode Michèle Davidson coupe les ponts avec le show-business. Elle se terre dans un luxueux appartement avec Bernard. Son plus proche ami – confident – serviteur, qui a “des nouilles molles à la place des doigts“.

39 ans enfermés, sans contact extérieur. Excepté Riton, éternel amant éconduit, qui meurt soudain d’une crise cardiaque.

Jean Robert-Charrier use des codes du boulevard. Quiproquos, comique de répétition, entrée – sorties à répétition en jouant sur la démesure du décor. L’entrée de la cuisine se fait en bas, la sortie en haut de l’escalier. Logique.

Pour autant, il donne du corps aux personnages. L’absurde se veut par moment dramatique entre deux répliques. Et le final se dénote par une poésie subtile et touchante.

Il n’est pas question de savoir si c’était mieux avant. Juste d’assister à une pièce originale et populaire. Là réside toute la particularité de “1983”. De jouer du cadre et des codes du boulevard pour oublier le temps d’une soirée 2022. Et vous redonnez envie par la suite de retourner au théâtre.

1983

au Théâtre de la Porte Saint-Martin, jusqu’en décembre.