Le ciel pour conquête est un récit complet et un premier album de Yudori, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2022. Un livre sur la condition féminine, dans la hollande du seizième siècle, à travers un roman graphique touchant, bouleversant et curieux.

Amélie était une jeune fille brillante, qui avait regardé la Terre dont les hommes s’étaient emparés. Elle avait regardé la mer, mais les hommes l’avaient prise aussi. Alors, Amélie avait levé ses yeux vers le ciel… Ses parents l’en avaient détournée. La jeune femme, elle travaillait à la maison, avec ses deux servantes. D’ailleurs, Yolente expliquait à madame qu’elle. La jeune servante aimerait bien que son mari soit aussi beau que maître Hans. Sur ces paroles, l’autre servante répliqua aussitôt que cette union avait abaissé madame… Puis, elle continuait en affirmant que madame était une Van Hoenbroek, son arrière-grand-père avait été fait duc par le roi d’Espagne. Quant à maître Hans, il n’est qu’un vulgaire marchand ! Yolente resta sur sa position, continuant d’affirmer que maître Hans était un gentilhomme. Amélie pensait alors qu’elle devrait écarter les cuisses, à sa place…

Le récit présente une héroïne particulière, une jeune femme, dont le mariage a été arrangé, et qui tente de conquérir le ciel. Elle observe, dessine et tente de construire quelque chose qui peut voler. Ainsi, elle passe son temps, quand elle ne doit pas nettoyer, faire le marché et faire la cuisine, avec ses deux servantes, à travailler sur des plans, à étudier, à modéliser. Amélie est également humiliée, mais elle reste combattante, avec son caractère rebelle et fantasque. La bande dessinée raconte aussi les vies des autres femmes de cette maison, les deux servantes, mais aussi l’esclave qui va prendre, peu à peu la place de la femme de la maison, en quelque sorte. La jalousie, l’espoir, la liberté, le rêve, le devoir, l’émancipation, le patriarcat sont également au cœur de ce récit captivant, bien découpé et curieux. Le dessin est beau et assez puissant, avec un trait fin, fluide et dynamique, en noir et blanc.

Le ciel pour conquête, est le premier album pour Yudori, paru aux éditions Delcourt. Un bel ouvrage de 336 pages, curieux, captivant, sensible, touchant, présentant deux jeunes femmes qui tout oppose, l’une croyante et mariée, aussi humiliée, et l’autre esclave, venue de l’autre côté du monde.

Lien Amazon