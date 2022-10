Marvel Héroïnes – Malicia intouchable

Malicia intouchable est un roman de la collection Marvel Héroïnes, des éditions 404, paru en septembre 2022. Un ouvrage d’Alisa Kwitney, qui invite à découvrir la passionnante histoire inédite de la jeune mutante, avant son arrivée dans l’équipe des X-MEN.

Elle a tourné la clé dans le contact de son pick-up, en formulant une sorte de prière au dieu des tas de ferraille. Le démarreur fait un drôle de bruit, puis le moteur toussote et tremblote. Marie supplie Willie de ne pas lui faire ça. Elle était déjà en retard au travail, surtout à cause d’une série de mauvaises décisions précises depuis le début de la journée. Maintenant, elle n’avait plus que cinq minutes pour faire un trajet d’un quart d’heure. Elle pensait que si elle avait un super-pouvoir, comme ces gamins mutants de la côte est, qu’elle suit sur Instagram, elle pourrait certainement se sortir de ce mauvais pas. De belles et bonnes vieilles ailes d’ange auraient été parfaites !

Le récit est intéressant et captivant, présentant le destin de la jeune Malicia, un personnage féminin préféré des fans des X-MEN. Une aventure inédite et moderne, pour cette jeune fille qui va se découvrir un pouvoir terrifiant et puissant. Le roman revient donc sur la vie de la jeune mutante, avant qu’elle ne fasse partie de l’équipe des X-MEN. Une vie chaotique, et qui ne va pas s’arranger, avec ce pouvoir qui se manifeste et qui semble terrifiant. Anna Marie, malgré qu’elle tente de se couper du monde, va faire différentes rencontres et va devoir faire les bons choix, pour pouvoir encore décider de son destin. Le récit est captivant, plutôt bien découpé, avec des personnages à retrouver, pas mal d’action et la vie de Malicia est à découvrir.

Malicia intouchable est un roman captivant, de la collection Marvel Héroïnes, des éditions 404. Une histoire inédite et passionnante, qui revient sur la vie de cette jeune mutante intrigante, qui va se construire au fur et à mesure des rencontres et de ses choix, avant qu’elle ne se joigne à l’équipe de X-MEN.

Lien Amazon