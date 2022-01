Secret Défense – Revivez l’histoire au Château de Rambouillet

Partagez





Secret Défense – Spectacle immersif et participatif au Château de Rambouillet. Plongez en pleine guerre froide, au coeur des années 50 et découvrez les coulisses du sommet d’Etat entre les Présidents De Gaulle et Eisenhower au Château de Rambouillet !

SECRET DÉFENSE

Visite – spectacle immersif

du 10 juin au 3 juillet 2022

Dans le cadre des mesures prises en raison de l’épidémie de Covid19, soucieux de ne vouloir faire courir aucun risque aux équipes ainsi qu’aux visiteurs et malgré la déception de voir le projet reporté, les 600 volontaires impliqués, les équipes de Polaris et du château de Rambouillet restent plus que jamais mobilisés. Les préparatifs de la création de Secret Défense ne s’arrêtent donc pas, mais s’inscrivent à compter de ce jour dans un nouveau calendrier qui permettra au public de découvrir à terme un spectacle encore plus abouti, dont vous pourrez suivre l’actualité sur www.secret-defense.fr

Après le Fabuleux Noël de Maintenon, Le Grand Réveillon du Château de Champs sur Marne, voici le dernier né des spectacles immersifs de la Société Polaris ; SECRET DÉFENSE au Château de Rambouillet. Ce projet est rendu possible grâce à la participation de plus de 600 volontaires.

UN SPECTACLE HISTORIQUE

Le spectacle relate la rencontre entre le Général de Gaulle et le Président américain Eisenhower, qui eut lieu en 1959 dans ce même lieu, en pleine guerre froide. Rencontre qui avait pour but d’évoquer les enjeux politiques mondiaux de l’époque.

ENTREZ DANS L’HISTOIRE

Dès votre arrivée, vous serez transportés en Citroën DS d’époque jusqu’à l’entrée du château. Pendant une heure, parcourez les appartements secrets du monument et plongez dans les coulisses les plus mystérieuses d’un sommet d’Etat. Suivez le tourbillon des préparatifs où diplomates et ministres se mêlent aux journalistes et aux agents secrets … et assistez à la rencontre historique des présidents Charles de Gaulle et Dwight D. Eisenhower qui eut lieu, dans ce même château, les 3 et 4 septembre 1959 !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Spectacle du 10 juin au 4 juillet 2022 – les vendredis de 19h à 00h / les samedis et dimanches de 13h à 19h

Château de Rambouillet – 78120 Rambouillet

En ligne : www.secret-defense.fr

Accès :

​ TER pour Chartres depuis Gare Montparnasse – arrêt Rambouillet

​ Transilien N direction Rambouillet depuis Gare Montparnasse

​ Via N10 depuis Paris, Versailles, Etampes, Dourdan et Chartres

​ Via D936 depuis Dreux

LE SAVIEZ-VOUS ?

Prévu initialement en 2020 qui constituait un triple anniversaire : les 80 ans de l’appel du 18 juin, les 50 ans de la mort du Général de Gaulle ainsi que les 130 ans de sa naissance, ce spectacle a été reporté à cause de la crise sanitaire. Les volontaires, toujours très motivés, vous attendent en 2022 pour donner le meilleur d’eux-mêmes et rendre ce spectacle immersif inoubliable !