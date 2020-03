Devenez comédien pour Secret Défense – Spectacle immersif à Rambouillet

Partagez





Secret Défense – Devenez comédien du grand spectacle immersif Secret Défense au Château de Rambouillet. Les préparatifs battent leur plein et 600 volontaires sont déjà à pied d’oeuvre pour accueillir les 16 000 visiteurs attendus dans le majestueux Château de Rambouillet en juin prochain. Envie de devenir comédien ? Rejoignez l’aventure !

Devenez comédiens

pour le spectacle immersif Secret Défense

Secret Défense est la fidèle reconstitution d’un sommet entre les présidents Charles de Gaulle et Dwight Eisenhower qui s’est tenu au château de Rambouillet en septembre 1959. Les visiteurs seront entraînés dans les bureaux diplomatiques pour être mis au courant du déroulé de la journée et de ses enjeux mondiaux.

Qui dit Grand Spectacle, dit beaucoup de comédiens et de matériel.

Prenez part à une aventure humaine extraordinaire

Monter un spectacle immersif et participatif de cette ampleur nécessite des ressources humaines et logistiques hors norme. Secret défense est une « grande famille » dans laquelle près de 600 volontaires ont déjà répondu à l’appel… de l’aventure !

Pour compléter certaines équipes de bénévoles, Secret Défense recherche encore :

des hommes de 30 à 60 ans même débutants (bilingues serait un gros plus)

des menuisiers ou de bons bricoleurs pour aider à la création des décors

Reconstitution fidèle donc matériel d’époque

Pour que la reconstitution soit le plus fidèle possible et que l’immersion soit la plus réaliste, il est nécessaire de chiner. Les équipes se sont retroussé les manches et ont déniché des artefacts authentiques. Pour compléter certaines scènes et/ou pour acheminer du matériel, la production Polaris lance un appel à toutes personnes susceptibles de fournir :

un plateau porte-charge pour transporter un véhicule de 3,5 tonnes (et là encore, c’est SECRET DÉFENSE ! )

des machines à écrire à ruban des années 50 même hors d’usage. Elle seront réparées, révisées et rendues en état de marche à leur propriétaire.

des magnétophones à bandes magnétiques même hors d’usage. Ils seront réparés, révisés et rendus en état de fonctionnement à leur propriétaire.

Envie d’intégrer cette grande famille bienveillante pour un spectacle fédérateur ? Vous êtes fiable et ponctuel, n’hésitez plus et complétez ce formulaire

Pour en savoir plus : Secret-Défense