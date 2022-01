Les nouvelles scènes du Théâtre National de Nice

Le spectacle magique de Le Bruit des loups était le dernier spectacle présenté au Théâtre de Nice. Depuis le début de l’année, le TNN est parti en voyage. Avant l’ouverture de trois nouvelles salles, le public va pouvoir continuer à voir les spectacles proposés par le TNN dans plusieurs lieux culturels, situés aux quatre coins de la ville : l’Opéra, la Diacosmie, leThéâtre Francis Gag, le Théâtre Lino Ventura et le Forum Nice Nord.

Molière, Guitry et Lorca à l’Opéra de Nice

Après le superbe Tartuffe mis en scène par Macha Makeïeff et le réjouissant Quadrille de Sacha Guitry, mis en scène par Jean-Romain Vesperini, deux spectacles portés par le comédien Xavier Gallais, l’Opéra de Nice accueillera les 25 et 26 janvier Andando, réunissant six comédiennes-chanteuses (dont Camélia Jordana)pour un concert théâtral autour de l’oeuvre de Federico Garcia Lorca.

En février, le festival Trajectoires, Philippe Caubère et Daudet, et Gulliver

Le festival Trajectoires qui se déroule dans le département des Alpes-Maritimes depuis le 5 janvier, fera étape au théâtre Francis Gag les 1er et 2 Février avec Seras-tu là ? de Solal Bouloudnine.

Lors de deux soirées, Philippe Caubère sera seul sur la scène du Forum Nice Nord pour interpréter treize des célèbres Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet.

Au théâtre Lino Ventura, Christian Hecq et Valérie Lesort présenteront Le Voyage de Gulliver, librement inspiré du roman de Jonathan Swift.

Isabella Rosselini ouvrira la salle des Franciscains et Carole Bouquet sera Bérénice à La Cuisine

Ce sera Isabella Rossellini qui ouvrira la salle des Franciscains le 26 avril avec Le sourire de Darwin, spectacle qu’elle a conçu elle-même et que Muriel Mayette-Holtz a mis en scène.

Autre nouvelle salle : La Cuisine, à Nice Ouest. Carole Bouquet, sous les traits de Bérénice l’inaugurera le 20 mai. Elle sera accompagnée de Thibault de Montalembert ainsi que de Frédéric de Goldfiem, Augustin Bouchacourt et Ève Pereur de la troupe du TNN pour cette nouvelle version du chef d’œuvre de Racine.

Les rendez-vous du TNN continuent

Outre les spectacles, le TNN propose régulièrement des rendez-vous, très appréciés du public :

Les procès du Dimanche matin (au Kiosque du TNN à 11h, où après les grands personnages du théâtre ce sont les grands noms des personnages des rues de Nice qui s’inscrivent dans ces joutes en duo comédien.ne /avocat.e)

Les conversations intimes (à l’Opéra de Nice, chaque 2° lundi du mois) avec la complicité de Catherine Ceylac qui a déjà reçu Jacques Weber, Laurent Laffitte, Carole Bouquet, François Berléand ou Marianne James en ce début d’année .

Pour plus de renseignements sur les spectacles : www.tnn.fr