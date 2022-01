Pourquoi le Bitcoin Peut Être un Bon Investissement à Long Terme

Le Bitcoin a connu un marché volatile depuis son introduction. Certaines personnes sont devenues millionnaires après avoir négocié ou investi dans cet actif virtuel. C’est pourquoi de nombreux investisseurs sont à la recherche d’opportunités pour le posséder. Cependant, certains investisseurs individuels et particuliers ne savent pas s’ils doivent investir dans le Bitcoin à long terme.

Bien que le monde compte de nombreuses monnaies numériques, le Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus reconnue. Qui plus est, il est resté stable par rapport aux autres monnaies électroniques au fil des ans. Aujourd’hui, de nombreuses personnes échangent des Bitcoins sur des plateformes comme https://yuanpaygroup-fr.com/ . Ces échanges de crypto-monnaies permettent aux personnes d’acheter et de vendre cet actif numérique pour réaliser des bénéfices. Cependant, certaines personnes ont fait du Bitcoin un actif dans lequel elles peuvent investir à long terme. Voici pourquoi vous devriez également considérer le Bitcoin comme un investissement à long terme.

Acceptation et Adoption

Le Bitcoin est une nouvelle méthode de paiement. Cela signifie qu’il a le potentiel de se développer grâce à son acceptation et à son adoption. Aujourd’hui, plusieurs institutions dans et hors du secteur financier acceptent les paiements en Bitcoins. Certaines ont même intégré le Bitcoin dans leurs portefeuilles d’investissement. Dans certains cas, les entreprises utilisent le Bitcoin à des fins de diversification des réserves financières.

L’acceptation et l’adoption croissantes de cette monnaie virtuelle en font un investissement intéressant à long terme. Bien qu’un investissement en Bitcoins soit soumis à différents risques de marché, il présente également un potentiel de gains à long terme. Et c’est le cas pour la plupart des instruments financiers. Par conséquent, les investisseurs doivent inclure cet actif numérique dans leur portefeuille avec prudence.

L’offre Limitée de Bitcoins

Cette monnaie virtuelle ne peut avoir plus de 21 millions de jetons en circulation dans le monde à tout moment. Cela signifie que le monde disposera d’un nombre limité de Bitcoins, ce qui augmentera leur demande et leur valeur. Qui plus est, le réseau Bitcoin réduit l’offre de moitié tous les quatre ans. Bien que d’autres crypto-monnaies suivent le même calendrier d’approvisionnement, le Bitcoin a une proposition de valeur plus élevée car il permet aux utilisateurs d’investir de faibles montants et d’obtenir des retours considérables sur le long terme.

L’offre limitée de Bitcoins permet à cette monnaie virtuelle de continuer à être rare, créant ainsi la possibilité pour les investisseurs de réaliser des profits importants. La volatilité du Bitcoin signifie que les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles pour inclure plusieurs actifs. Ainsi, un investisseur peut minimiser le risque en investissant dans d’autres actifs avec le Bitcoin comme investissement à long terme.

Décentralisation

La décentralisation signifie que le Bitcoin n’est pas contrôlé ou réglementé par une autorité centrale. Et c’est l’une des caractéristiques qui différencient le Bitcoin des autres instruments financiers et des monnaies fiduciaires. Investir dans cette monnaie virtuelle vous permet de mieux contrôler votre argent.

Puisqu’aucune entité ou gouvernement ne peut réglementer le Bitcoin, un investisseur décide quand et où investir. Il détermine également la durée de ses investissements et le montant à y placer. La décentralisation du Bitcoin permet à un investisseur de prendre des décisions d’investissement à long terme en fonction de ses objectifs financiers.

Frais de Transaction

Les frais de transaction du Bitcoin en font également un candidat à l’investissement à long terme. Des frais de transaction élevés peuvent avoir un impact négatif sur les gains à long terme d’un investisseur car ils réduisent ses bénéfices. Les transactions en Bitcoins entraînent des frais moins élevés que ceux des monnaies fiduciaires.

Outre les frais standard de transfert, les investisseurs ne subissent pas de déductions multiples pour leurs avoirs en Bitcoins. Ainsi, investir en Bitcoins vous permet d’éviter les nombreux frais et déductions que les institutions financières comme les banques imposent à leurs clients. En outre, vous ne payez pas de frais de maintenance pour vos comptes Bitcoin. La plupart des places de marché de crypto-monnaies indiquent à l’avance aux utilisateurs le coût des transactions afin d’améliorer la transparence.

Ainsi, vous pouvez conserver vos investissements en Bitcoins sur une plateforme à long terme sans payer de frais supplémentaires. Et les faibles frais de transaction signifient des rendements plus élevés de votre investissement à long terme.

Réflexions Finales

Tout investissement comporte des risques. Si un investissement à long terme dans le Bitcoin peut s’avérer intéressant, vous serez également confronté à des hauts et des bas. Par conséquent, ne vous précipitez pas pour dépenser toutes vos économies dans un investissement en Bitcoins. Prenez plutôt le temps d’étudier le marché pour déterminer si le Bitcoin est un excellent investissement à long terme pour vous.