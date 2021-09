Bob Marley and the Wailers – The Capitol session ’73 : une performance rare sur des Wailers à leurs débuts.

En octobre 1973, Bob Marley and the Wailers donnent un concert intime aux studios Capitol à Hollywood. Alors qu’ils interprètent et enregistrent live douze grands classiques, le producteur Denny Cordell immortalise l’événement.

En 1973, bien avant qu’ils ne deviennent des icônes, personne où presque n’a entendu parler de Bob Marley and The Wailers, même si le groupe tourne et enregistre depuis près de 10 ans. The Wailers ( pas encore officiellement Bob Marley and the …) viennent de quitter le label AD Records (1967-1972) pour signer avec le producteur anglo-jamaïcain Chris Blackwell. Ce nouveau départ signe la fin de la période ska et rocksteady commencée au début des 60’s. Pour rendre la musique des Wailers accessible au plus grand nombre, Chris Blackwell va customiser le son originel, faire un vrai travail de producteur comme ca se fait à NYC, LA, Londres ou Paris (il ira même jusqu’à demander à Bob Marley de substituer l’anglais à son patois local !!! ). Ainsi en 1973, sortent coup sur coup, deux albums fondateurs « Catch a Fire » suivi quelques mois plus tard de « Burnin’ » qui mettra le feu aux poudres. Pour revenir à cette session live enregistrée en octobre 1973, elle est le fruit d’un accident. En effet, après avoir assurés quelques premières parties avec Bruce Springsteen au Max’s Kansas City à New York, les Wailers viennent d’être débarqués de la tournée US de Sly and the Family Stone. Plantés en Californie, sans aucun plan de secours, Bob Marley, Peter Tosh, les frères Aston et Carlton Barrett (basse et batterie), Earl “Wya” Lindo (claviers) et le chanteur Joe Higgs se retrouvent dans les studios Capitol à la demande de Denny Cordell directeur de Shelter Records et ami de Chris Blackwell. Les images de cette session étaient considérées comme perdues jusqu’à ce que l’on retrouve quelques extraits. Il faudra plus de 20 ans, à travers entrepôts et archives de maisons de disques, de New York à Londres en passant par San Diego, pour finalement remonter les précieux fragments, minutieusement restaurés et remasterisés. Quatre caméras filment l’évènement où l’on découvre les Wailers arpenter le studio ou bien encore flâner, rouler et fumer d’énormes spliffs avec des mines désabusées. Peu convaincus, ne sachant pas trop ce qu’ils font ici, on les voit errer avant de se mettre derrière leurs instruments. Les musiciens commencent à jouer, s’arrêtent, puis redémarrent. Une chose est claire : le groupe ne fusionne pas vraiment. Joe Higgs semble un peu perdu, tente de jouer vaguement des percussions, de placer ci et là quelques lignes vocales. Plus impliqué, Peter Tosh assure ses parties de guitares et chante sur même sur quelques morceaux. Bob Marley apparaît lui avec sa coup afro mais sans dreadlocks (cela viendra un peu plus tard !). Sur les images, lui aussi ne semble pas particulièrement enthousiaste d’être là. Les titres sont exécutés de façon appliquée mais on sent que tout ça manque un peu d’énergie. Debut des 70’s, le reggae est un genre musical peu connu aux Etats-Unis. Du coup peu spectateurs et d’invités dans la salle. Les 12 titres interprétés ici proviennent des albums « Catch a Fire » (Slave Driver, Stop That Train, Stir It Up, Kinky Reggae, No More Trouble et Midnight Ravers)et Burnin’ ( Get Up, Stand Up (Burnin and Lootin, Put It On, Duppy Conqueror, Rastaman) avec une chanson inédite de Peter Tosh “You Can’t Blame the Youth”. On remarquera que le tube “I Shot the Sheriff” popularisé un an plus tard par Eric Clapton ne figure pas dans cette sélection. Soyons honnête : ce DVD n’est pas indispensable pour le néophyte. Mais compte tenu de leur rareté, ces images constituent un document historique important pour tout vrai fan qui se respecte. Qu’on se le dise.

Jean-Christophe Mary

Bob Marley & The Wailers, The Capitol Session ‘73 (Tuff Gong/ Universal)

DVD

You Can’t Blame the Youth

Slave Driver

Burnin’ and Lootin’

Rastaman Chant

Duppy Conqueror

Midnight Raver

Put it On

Stop that Train

Kinky Reggae

Stir It Up

No More Trouble

Get Up Stand Up

TRACKLISTING DOUBLE VINYLE

FACE A

You Can’t Blame the Youth

Slave Driver

Burnin’ and Lootin’

FACE B

Rastaman Chant

Duppy Conqueror

Midnight Raver

FACE C

Put it On

Stop that Train

Kinky Reggae

FACE D

Stir It Up

No More Trouble

Get Up Stand Up