Le Collectionneur de voeux, romance sur fond d’Histoire

Le Collectionneur de voeux est une belle romance sur fond d’Histoire. En mêlant l’époque actuelle et les années 1800, l’autrice rapproche les deux amants au sein d’une intrigue émouvante.

Résumé

Lorsque Clara arrive à La Nouvelle Orléans pour y intégrer la compagnie de danse locale, la jeune ballerine est un peu perdue. Elle ne connaît pas cette ville et veut la découvrir. C’est lors d’une de ses promenades qu’elle découvre la plantation Windisle.

Abritée derrière un grand mur, la propriété est envahie par une végétation luxuriante et semble abandonnée. Mais Clara découvre vite qu’un jeune homme, Jonah, y vit en reclus. Il est défiguré et refuse qu’elle le voie. Mais Clara parvient à établir une relation avec lui, qui s’approfondit à chaque visite dans le cadre merveilleux de la propriété abandonnée.

Quelle est l’histoire de cet homme en souffrance ? Et quelle terrible sort a frappé autrefois ces lieux, les condamnant à la ruine et l’abandon ?

À propos du livre

Paru récemment chez Hugo New Romance, “Le Collectionneur de voeux” de Mia Sheridan présente une romance émouvante sur fond d’Histoire.

Ce roman raconte deux histoires en une. D’abord, on rencontre Clara, danseuse venant de s’installer à la Nouvelle-Orléans. En entendant la légende du mur qui pleure à l’ancienne plantation de canne à sucre, elle s’y rend. Jonah Chamberlain, ancien avocat, vit reclus dans sa propriété suite aux conséquences de ses actions. Il a hérité de l’ancienne plantation mais ne l’entretient pas et la propriété paraît abandonné. Chaque semaine, il récupère tous les voeux déposé sur le mur de l’enceinte pour les jeter, jusqu’à tomber sur celui de Clara. Leur rencontre est poétique, fulgurante mais secrète, car Jonah refuse que Clara le voie.

En parallèle, nous découvrons l’histoire de John, un soldat tombé amoureux d’Angelina, fille d’esclave à la propriété des Chamberlain en 1850. On raconte que l’esprit de John et Angelina hante la propriété des Chamberlain encore de nos jours. Touchée par cette légende, Clara souhaite tout faire pour découvrir ce qui leur est arrivé, et commence à remonter le temps.

Mon avis

Présenté comme une version de La Belle et la Bête à La Nouvelle-Orleans, “Le Collectionneur de Voeux” semblait avoir tout pour me plaire. J’ai en effet passé un très bon moment de lecture et j’ai beaucoup aimé découvrir l’histoire des différents protagonistes. Pour autant, le clic ne s’est pas fait et j’ai trouvé ma lecture un peu longue.

D’abord, il est vrai que je ne suis pas partisane des histoires d’amour instantanées. Or, Jonah et Clara tombent amoureux quasiment dès leurs premiers échanges. Alors même qu’ils ne se sont ni vus ni vraiment parlés. Toutefois, leur relation reste très bienveillante et devient assez poétique, ce qui est plutôt appréciable. Clara essayant d’aider Jonah à avancer, tandis que celui-ci lui permet de comprendre le passé de la propriété.

L’intrigue d’Angelina et John est vraiment celle que j’ai préférée. Au fur et à mesure des chapitres, on découvre son quotidien à la plantation et sa relation avec John. On comprend vite les risques qu’elle prend, mais pour elle, l’amour est plus fort. Cependant, il lui manque certaines informations et elle réalisera trop tard que les risques étaient bien présents. Ainsi, cette intrigue est vraiment émouvante et touchante et j’aurais même aimé en savoir beaucoup plus sur Jonah et Angelina.

L’écriture peut déstabiliser au début. En effet, durant les premiers chapitres elle m’a parue étrange et j’avais du mal à m’accrocher à ma lecture. Finalement, une fois que j’ai réussi à m’habituer, je l’ai trouvée poétique et agréable.

En bref

“Le Collectionneur de Voeux” de Mia Sheridan est un roman un peu lent mais poétique et émouvant. Il met en lien deux époques avec des histoires très touchantes. Une belle lecture.