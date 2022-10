Partagez





Costard avec la Compagnie Hafid Sour – Puisque l’on dit que l’habit ne fait pas le moine, cette chorégraphie propose une réflexion sur les représentations sociales et l’image de réussite que cet habillement renvoie au sein de notre société. Représentation unique. Réservez vite.

COSTARD

à Le 13e Art – Paris

le mercredi 16 novembre à 21h

Le chorégraphe et danseur Hafid Sour qui a collaboré avec des compagnies comme Kafîg, Pockemon Crew ou Le Cirque du Soleil propose sa vision de l’uniforme du Golden Boy en partant du Hip-Hop comme matière brute. “Costard” est une danse au sein de laquelle performance et poésie se rencontrent et dialoguent.

C’est aussi un questionnement sur l’image qu’a la danse urbaine aujourd’hui : il s’agit de bouleverser les codes en mêlant l’univers de cet art issu de la rue et celui du costume. La maman d’Hafid Sour, inquiète pour son avenir, lui disait souvent « j’espère que tu auras un métier en costume cravate » et son papa, ouvrier la semaine, revêtait un costume le dimanche pour aller au marché. Ce spectacle, avec 6 danseurs, interroge les rapports que l’homme entretient avec son image.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Mercredi 18 novembre à 21h

Théâtre Le 13ème Art – Centre commercial Italie 2 – Avenue d’Italie – 75013 Paris

En ligne : https://le13emeart.com

Durée : 70 minutes

Tarifs : de 18 euros à 34 euros