20 secondes de feu – Un jeu d’ambiance Big Potato Games

20 secondes de feu est un jeu d’ambiance, de Big Potato Games, distribué par Blackrock Games. Un jeu d’équipe, qui propose des duels, des défis décalés et marrants, faciles et orignaux, à réaliser avant la fin du sablier ! Un réel jeu d’ambiance, en famille ou entre amis, qui amusera tout le monde.

20 secondes de feu est un jeu d’ambiance, avec deux équipes qui doivent s’affronter en duel, dans un jeu de défis originaux et décalés. Un jeu pour les enfants à partir de 10 ans, et de 5 à 20 joueurs. La boîte originale, en forme de sablier, se compose de 396 cartes défis, d’un sablier sonore, de deux bâtons de relais et d’une fiche avec les règles du jeu.

Le but du jeu est simple, il faut réaliser des défis fous, le plus vite possible, afin que l’équipe adverse manque de temps, pour réaliser son défi. La mise en place est également simple, il faudra, tout d’abord, désigner un arbitre, dans cette battle. Il devra lire, valider les défis et gérer le sablier. Les autres joueurs doivent former deux équipes en deux rangées, qui se feront face. L’arbitre doit donc préparer le sablier, qui sert également à désigner les équipes bleues ou jaunes, avec ses embouts colorés.

C’est l’équipe bleue qui débute toujours le premier tour. L’arbitre lève le sablier, avec l’embout bleu vers le haut et lit rapidement la carte défi, dont la couleur aura été choisie avant le tour. Le premier joueur, qui tient le bâton de relais, doit réaliser rapidement le défi. Les bleus ont fini, l’arbitre retourne le sablier, côté jaune sur le dessus, pour ensuite lire une nouvelle carte défi, pour l’équipe jaune. Les jaunes doivent réaliser leur défi au plus vite, afin que l’arbitre retourne le sablier, du côté bleu, pour un nouveau défi pour l’équipe. Le jeu se déroule ainsi de suite, jusqu’à ce que le sablier sonore s’arrête. Ainsi, l’équipe qui manque de temps perd le tour.

Les battles peuvent être ardues, il ne faudra pas manquer d’imagination, parfois, d’audace et de vitesse, pour réussir à gagner la partie. Les défis sont simples, originaux, très variés, passant du calcul mental, à la réflexion, avec de la logique, des exercices plus loufoques, à faire seul ou en équipe ! L’ambiance vient rapidement, et quelques rigolades aussi, avec ce jeu simple et plutôt efficace, ainsi que le sablier qui met la pression.

20 secondes de feu est un jeu de société d’ambiance, qui oppose deux équipes, qui vont devoir relever des défis, dans un temps record. Les défis sont simples, décalés, amusants, parfaits pour mettre de l’ambiance, rigoler, se dépasser et surtout tenter de faire gagner son équipe, dans des battles incroyables et drôles.

Lien Amazon