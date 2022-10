COULEURS DE L’INCENDIE, un film de Clovis CORNILLAC avec Léa DRUCKER, Benoît POELVOORDE, Alice ISAAZ, Clovis CORNILLAC

Adaptation du romande Pierre Lemaitre Couleurs de l’incendie, il fait suite à Au revoir là-haut.

Synopsis du film COULEURS DE L’INCENDIE

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et a` l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

Mon Avis sur COULEURS DE L’INCENDIE

Un film qui a certains atouts mais qui ne m’a pas convaincu.

L’histoire d’un personnage qui a été trahi par son entourage et qui revient pour se venger est un thème que Alexandre Dumas a parfaitement écrit dans le roman « le comte de Monté Cristo ».

Les couleurs de l’incendie a repris ce thème mais le déroulé de l’histoire manque de finesse et les personnages, les scènes sont tellement caricaturales qu’elles n’ont plus vraiment d’intérêt.

Les points positifs de ce film sont de beaux décors, de beaux costumes, de belles prises de vue, Fanny Ardant qui est sublime dans son rôle.

Rencontre avec CLOVIS CORNILLAC

FrancenetInfos a participé à une projection en avant-première du film COULEURS DE L’INCENDIE au cinéma Cézanne à Aix En Provence, puis à une rencontre avec la Presse ce 7 octobre 2022 avec Clovis CORNILLAC

Pourquoi l’œuvre de Pierre Lemaitre ?

Pierre Lemaitre est un auteur que je suis depuis ses premiers polars. J’aime ce qu’il écrit, car ses livres font partie d’une littérature qui a trait à tout ce qui me plaît au cinéma : le romanesque qui, au même titre que le grand cinéma, allie une élégance d’écriture et une intelligence qui font que le divertissement sollicite l’esprit du spectateur. Quand on le lit, on est totalement captif. Ils poussent les personnages dans des situations qui font écho chez nous. C’est comme chez Dumas et Hugo : il s’agit d’une aventure humaine avec quelque chose qui nous dépasse et la trajectoire des personnages est tellement extraordinaire que tout peut leur arriver. On peut rencontrer Hitler, on peut jouer sa vie, on peut accomplir des choses énormes.

Scénario

Le scénario a été écrit par Pierre Lemaitre . Je l’ai ensuite retravaillé avec Pierre pour donner le ressenti que je souhaitais.

Le film est mon film, c’est tout ce que je mets. Donc même si ce n’est pas moi qui est écit, ça reste mon film.

Rôle en tant que réalisateur

Un scénario est la base de travail, la réalisation c’est tout le travail qui permet de construire le film. Il va mettre en œuvre le son, la musique, les voix,…

Un même scénario peut être réalisé de plusieurs façons.

Quand on réalise, on va chercher au plus profond de soi ce que l’on veut raconter et comment on veut le raconter. Le réalisateur a toutes les clés et c’est lui qui doit tout harmoniser pour que le résultat soit celui attendu.

LE PLAN-SÉQUENCE D’OUVERTURE PERMET DE SITUER LES PROTAGONISTES ET LEURS RAPPORTS DE CLASSE.

En tant que spectateur, lorsque dans un film, les plans sont très beaux mais qu’ils ne racontent rien, je me dis que le réalisateur se regarde filmer sans chercher à m’emmener dans son univers ; et lorsque les séquences sont sèches, sans idée de mise en scène, je me dis que le film manque de cinéma. Ce plan-séquence s’est élaboré en pré-préparation, au moment où j’ai écrit ma mise en scène. C’est un processus qui me prend environ un mois et demi, avec mon 1er assistant, mais qui me permet de poser sur le papier les composantes de la mise en scène : axes, mouvements de caméra, valeurs de plan. Avec ce plan-séquence, je voulais que le spectateur soit rapidement projeté dans un univers, un peu comme lorsqu’on ouvre les portes d’un château qui nous happe à l’intérieur. Ce dispositif réunit huit séquences : il présente les principaux personnages et leurs enjeux et nous permet d’entrer dans leur univers.

LE PERSONNAGE DE LA DIVA EST BOULEVERSANT. S’AGIT-IL D’UN COMPOSITE DE PLUSIEURS CANTATRICES DE L’ÉPOQUE ?

Dans le roman, elle a quelque chose d’un peu excentrique, qui fait penser à la Castafiore. Mais je ne voulais pas raconter l’excentricité au sens où on l’entend en général. Comment représenter une diva ? Ce n’est pas seulement quelqu’un de capricieux. Une diva est quelqu’un d’iconique, mais pour une bonne raison. Il fallait qu’elle soit elle-même en admiration devant un phénomène qui la dépasse. Dans l’écoute de cet enfant, elle saisit le miracle qu’elle réussit à produire.

