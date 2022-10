Une action de sensibilisation unique et de grande ampleur sur la façade méditerranéenne

Ecogestes Méditerranée, une campagne de sensibilisation à la préservation des habitats marins et littoraux

Ecogestes Méditerranée est une campagne de sensibilisation à la préservation des habitats marins et littoraux . Son objectif principal est de s’adresser aux pratiquants d’activités nautiques et aux premiers desquels les plaisanciers pour les inciter à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement, à la fois en terme d’équipement et de comportement.

Cette campagne permet également de contribuer à la diffusion des messages liés à la gestion du milieu et de ses usages, de documenter les pratiques nautiques, pour enrichir la connaissance nécessaire à l’élaboration de plans de gestion efficaces. Elle contribue ainsi aux efforts des gestionnaires pour préserver les milieux marins.

Actuellement, cette campagne d’envergure regroupe 26 structures ambassadrices formées aux thématiques de la plaisance et aux méthodes de communication engageante pour aller à la rencontre des plaisanciers et professionnels du nautisme. L’objectif est clair : amener un maximum d’usagers de la mer à s’engager pour réduire notre impact sur l’environnement.

Une série de clips dans le but de rappeler les bons gestes à adopter

Ecogestes Méditerranée est mise en œuvre par des collectifs régionaux situés en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse. Ces structures sont parvenues à créer conjointement des vidéos afin de préserver les fonds marins de la Méditerranée : une série de clips qui rappelle, de manière courte et esthétique, les bons gestes à adopter durant sa pratique de plaisance à la fois au port et à bord (“j’utilise des produits éco-labellisés, “J’utilise les sanitaires du port”, “Je respecte la vie marine”, “J’utilise les bornes de tri pour vider mes déchets”, “Je respecte les consignes du point propre lors du carénage”. Autant de thématiques pour lesquelles le plaisancier peut choisir le bon geste, pour diminuer son impact sur le milieu !

Retrouvez toutes ces informations sur le site internet: http://ecogestes-mediterranee.fr

Retrouvez toutes les ressources Ecogestes Méditerranée: https://issuu.com/cpieazur