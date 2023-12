Mizensir – Des parfums pour Noël

Mizensir parfums est une maison de parfumerie, créée par Alberto Morillas, qui présente une belle collection. Des eaux de parfums qui offrent des expériences olfactives captivantes et envoutantes, entre notes boisées, florales, fraîches, épicées ou encore poudrées.

C’est avec des bougies parfumées, que l’aventure Mizensir débute. Forte de son expérience auprès des fragrances, la maison va présenter une collection de parfums. La parfumerie fine se développe ainsi, proposant des fragrances subtiles et délicates, suggérant quelques émotions. Une belle collection parmi laquelle chacun trouvera son bonheur…

Ainsi, France Net Infos vous propose de découvrir deux fragrances, Golden oud à la tonalité boisée, ainsi qu’Ambre magique aux notes fraîchement fruitées. La première eau de parfum, Golden oud, est puissante, entre force, vitalité et subtilité. Les notes de têtes présentent de l’encens et de la rose bulgare. Pour les notes de cœur, l’oud Assafi et le papyrus se mêlent, tandis que les notes de fond dévoilent le bois d’amyris et le Cétalox. Le parfum se porte aussi bien par une femme que par un homme, avec l’essence d’oud Assafi, puissante et riche. Ainsi l’eau de parfum offre un équilibre cuiré et fumé, adouci par le rose Bulgare et l’encens. Force et délicatesse se retrouvent donc dans cette fragrance sublime.

Ambre magique est la deuxième eau de parfum à découvrir, une interprétation lumineuse et vibrante de l’ambre. Une fragrance captivante, avec la fraîcheur de la cardamome et de la mandarine. Les notes de tête sont l’essence de mandarine, l’absolue de fleur d’oranger. Les notes de cœur dévoilent du cachalox, de l’essence de cardamome et de l’essence de rose Bulgare, tandis que les notes de fond révèlent de l’absolue de vanille Bourbon, du Dreamwood, de l’essence de benjoin et de l’Helvétolide. L’eau de parfum se veut sensuelle et douce, avec des accents fruités et gourmands.

Mizensir parfums, maison de parfumerie, présente une belle collection d’eaux de parfums. Des expériences olfactives captivantes et envoutantes, aux notes boisées, florales, fraîches, épicées ou encore poudrées, dans de sobres et élégants flacons à déposer au pied du sapin de Noël.