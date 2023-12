Gérard Bertrand : un festin de terroirs et d’Histoire

Depuis 1975, les vignobles du Château de Villemajou ont vu se perpétuer l’amour et la passion du vin de génération en génération. Gérard Bertrand, actuel gardien de cette tradition, a su élever les vins du Sud de la France à des sommets d’excellence. Aujourd’hui, je vous partage mon expérience avec deux cuvées emblématiques de cette maison renommée : le Hérésie 2020 Corbières et le Naturae Cabernet Sauvignon 2022.

Hérésie 2020 Corbières : l’équilibre des chevaliers

Le vin rouge Hérésie 2020 Corbières se présente avec une bouteille magnifique. En effet, la superbe étiquette noire et rouge fait honneur à l’histoire des chevaliers du Sud de la France. Gérard Bertrand sélectionne soigneusement ses terroirs, et choisit avec minutie les cépages. On retrouve donc le Mourvèdre et le Grenache des coteaux arides, ainsi que la Syrah des zones plus fraîches. Chacun joue son rôle dans cette symphonie aromatique.

La robe d’un rouge pourpre profond annonce la complexité à venir. Au nez, une belle diversité se dévoile, mêlant les fruits rouges aux notes épicées. En bouche, la puissance est équilibrée par une fraîcheur surprenante, avec des tanins veloutés qui caressent le palais.

C’est un vin qui marie caractère et élégance, puissance et finesse. Un compagnon idéal pour les mets riches, que ce soit un carré d’agneau rôti ou du gibier à plume. Il se marie également parfaitement avec des fromages affinés. Il incarne le parfait équilibre entre les vignes robustes et les parcelles plus tempérées.

Naturae Cabernet Sauvignon 2022 : une ode à la nature

La gamme “Agir pour la Planète” de Gérard Bertrand, dont fait partie le Naturae Cabernet Sauvignon 2022, témoigne d’une démarche authentique de développement durable. Vegan, sans sulfites ajoutés, bio et Bee Friendly, ces vins incarnent la passion de Gérard Bertrand pour la nature.

Ce Cabernet Sauvignon révèle des arômes épicés, des fruits cuits et des notes de pain grillé. La bouche, fruitée et concentrée, offre une explosion de saveurs de cassis et de myrtille, avec une structure élégante et veloutée. La robe rouge pourpre dense séduit déjà avant la première gorgée.

Ce vin est le fruit d’un savoir-faire unique, maîtrisé par Gérard Bertrand et ses œnologues, experts en vinification sans sulfites. Une expérience intense et fruitée qui respecte l’environnement, invitant à une dégustation authentique du cépage.

Il se marie parfaitement avec une variété de plats, qu’il s’agisse de volaille, poisson, ou légumes. Une invitation à explorer les nuances du vin tout en préservant la planète.

À propos de Gérard Bertrand : l’écho d’une tradition vivante

L’histoire de Gérard Bertrand commence en 1975, dans les vignes du Château de Villemajou. Depuis, cette histoire s’est tissée à travers les générations, passant de Paule à Georges, puis Gérard, et aujourd’hui portée par Emma & Mathias. Attaché aux valeurs de performance et d’excellence, Gérard Bertrand poursuit sa quête de révéler les meilleurs terroirs de sa région au monde.

La démarche de Gérard Bertrand s’inscrit dans une viticulture respectueuse de la nature. La biodynamie, adoptée depuis 2002, témoigne de cet engagement envers la biodiversité et l’harmonie avec la nature. Tous les vignobles sont cultivés en biodynamie sous le respect du cahier des charges DEMETER.

Avec des cuvées telles que le Hérésie 2020 Corbières et le Naturae Cabernet Sauvignon 2022, Gérard Bertrand nous offre l’opportunité de savourer l’histoire et la passion qui se cachent derrière chaque bouteille. Ces vins sont bien plus que des breuvages ; ce sont des héritages, des voyages, et des engagements envers la terre qui les a vus naître. Ils trouveront ainsi parfaitement leur place sur les tables de fêtes ou sous le sapin.