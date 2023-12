Arles, “Afghanistan tisser l’horizon à l’infini” jusqu’au 7 janvier 2024 (chapelle Méjan)

Regards croisés de Kaboul à Arles : Guilda Chahverdi “commissaire” nous invite à un dépaysement total, où la lumière des oeuvres, s’entoure de celles de la ville de Van Gogh. L’exposition s’intitule “Afghanistan tisser l’horizon à l’infini”, c’est gratuit à voir lors de votre visite à Arles (face aux quais).

L’ancienne ministre de la culture Françoise Nyssen avec “Actes Sud” et La Chapelle Méjan, a su proposer un accrochage d’oeuvres, photos, créations artistiques, couture, etc…dont la sensibilité du travail met en avant une zone géographique, où au final, les hommes du terroir rivalisent d’ingéniosité pour partager le travail de création, qui puise ses racines dans la liberté de faire et d’oser, au coeur d’un pays qui s’est coupé du monde, par les talibans.

D’après les organisateurs : Cette exposition est née de la rencontre en 2023 entre des personnalités d’Arles, passionnés d’art du fil ou du travail du tissu, et de celles et ceux qui propage la culture afghane ancestrale et moderne également. Zolaykha Sherzad, qui est une personnalité reconnue dans le milieu artistique depuis plus de 20 ans, est styliste et fondatrice de Zarif Design. Elle redonne vie et force aux traditions textiles afghanes à travers une entreprise solidaire basée à Kaboul. Ses somptueuses créations ont largement été commentées en 2022, lors d’accrochage, au Musée Guimet.

“Cette exposition réunit les œuvres d’artistes afghans et français contemporains ainsi que des témoins du passé, pour tisser l’histoire de l’Afghanistan et préserver le souffle des corps. Parmi les artistes afghans, certains, photographes et peintres, sont arrivés en France en 2021 après la prise de pouvoir des talibans. Leur travail témoigne de la période précédant le renversement récent et de celle qu’ils traversent aujourd’hui” peut-on noter dans la presse invitée lors du vernissage en octobre.

Les œuvres d’art proposent des pièces artisanales brodées récemment par de jeunes femmes en Afghanistan, “comme un acte de résistance pour l’expression d’une liberté et l’affirmation de leur appartenance à une société qui leur est hostile” explique la commissaire d’exposition.

Le collectif d’artistes :

Pascal Convert, Latif Eshraq, Ferrante Ferranti, Morteza Herati, Zahra Khodadadi, Zolaykha Sherzad, Mohsin Taasha, Naseer Turkmani. Photographies de Ria Hackin et Marc Riboud, témoins de l’histoire. Courts-métrages réalisés par Barmak Akram et Oriane Zerah

L’exposition est sur le site de La Chapelle https://www.lemejan.com

Eric Fontaine à Arles