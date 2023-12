COMPLÉTEMENT CRAMÉ, un film de Gilles Legardinier avec John Malkovich,

Gilles Legardinier, est un romancier reconnu qui a écrit plusieurs livres à succès. A partir de son livre COMPLÉTEMENT CRAMÉ, il a réalisé son premier film avec un casting prestigieux.

La comédie est une histoire pleine de douceur, d’amour : très touchante.

John Malkovich, Fanny Ardant, Émilie Dequenne et Philippe Bas sont de très bons acteurs qu’on a beaucoup de plaisir à voir dans ce film.

Mon Avis sur COMPLÉTEMENT CRAMÉ

Le début du film m’a paru un peu long et je m’y suis un peu ennuyé jusqu’au moment où j’ai été conquis par le jeu de John Malkovich, Fanny Ardant, Émilie Dequenne et Philippe Bas.

J’ai pu alors me bercer par la bienveillance du film – un peu trop de bons sentiments qui, à partir d’une certaine dose deviennent lassants.

Le film ne laisse pas au spectateur de laisser libre cours à son imagination, tout est expliqué et il n’y a aucun suspens.

J’ai regretté que l’humour n’ai pas été plus « british », plus percutant avec plus de second degré. J’ai trouvé que le rythme de l’humour n’était pas optimal, trop prévisible.

Même si le film ne m’a pas convaincu, j’en ressors avec de belles images.

Synopsis du film COMPLÉTEMENT CRAMÉ

Depuis qu’il a perdu sa femme, Andrew Blake n’a plus le coeur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l’avait rencontrée. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu…

Pour rester au domaine de Beauvillier, Blake se retrouve condamné à jouer les majordomes à l’essai. Entre Mme Beauvillier, la maîtresse des lieux au comportement aussi étrange que ses relations, Odile, la cuisinière au caractère bien trempé, Philippe, l’intendant un peu frappé qui vit en ermite au fond du parc, et Manon, la jeune femme de ménage dont le destin bascule, Blake découvre des gens aussi perdus que lui. Face à eux, dans cet endroit à part, cet homme qui n’attendait plus rien de la vie va être obligé de tout recommencer…

NOTES DE PRODUCTION

COMPLÈTEMENT CRAMÉ ! est une fable nourrie d’élans et de rencontres qui ont permis au best-seller phénomène de réunir un exceptionnel casting sous l’œil de celui qui l’a imaginé. Un film né dans l’esprit de l’histoire qu’il raconte.

Bienvenue au domaine de Beauvillier

Rencontre avec Gilles Legardinier

FrancenetInfos a participé à une projection en avant-première du film COMPLÉTEMENT CRAMÉ au cinéma Cézanne à Aix En Provence, puis à une rencontre avec la Presse ce 17 octobre 2023 avec Gilles Legardinier.

Gilles Legardinier

A quel moment, avez-vous souhaité adapter le roman au cinéma?

Je ne me suis jamais dit que j’allais réaliser un film. Ça fait 40 ans que je travaille dans le cinéma, j’ai la culture de ce domaine. Et, Je n’avais pas la volonté que mes livres soient portés à l’écran.

Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, je ne me prenais pas pour un réalisateur. Je dois dire que je suis un auteur heureux, mes livres marchent.

Dès qu’un livre marche, vous avez toujours des propositions. Et en l’occurrence, pour COMPLÉTEMENT CRAMÉ, c’est une productrice, Christel Henon qui est venue me voir. Elle avait vraiment aimé le livre et m’a proposé de réaliser un film.

Du roman au scénario

Christel était débutante, mais pour moi c’était un atout. Car au lieu d’être un projet parmi tant d’autres, c’était le projet principal dont elle

avait vraiment envie. Christel m’a demandé d’adapter le projet. Je n’étais ni scénariste, ni réalisateur. Elle a développé le scénario et j’avais un droit de regard.

D’après son avis, ce n’était pas bon. J’ai dit « laissez tomber, ce n’est pas grave, je préfère que ça ne se fasse pas plutôt que ça se fasse mal. »

Elle a répondu : « on a investi et ce serait bien que tu sois là pour qu’on puisse s’en sortir. »

J’ai accepté à condition de ne pas écrire tout seul. Je l’ai embarqué avec moi. Le scénario s’est bien passé.

Du scénario au film

Des réalisateurs étaient attachés au projet, ça ne se passait pas bien non plus. A nouveau, j’ai voulu tout arrêter, ne pas m’acharner.

Mais Christel me dit : « on va se faire déglinguer par Universal si on arrête le projet ».

C’est moi qui avais amené Universal, aussi j’ai appelé la direction d’Universal. Ils m’ont dit : « on te connait depuis 40 ans, on sait comment tu as été sur les plateaux, tu n’as jamais été réalisateur mais on n’aurait moins de mal à défendre un premier film de l’auteur qu’un truc qui va être un produit dérivé. Tu as jusqu’à demain pour y réfléchir ».

J’ai mal dormi et le lendemain matin j’ai dit : oui.

Et pour mon bonheur, je me suis retrouvé à faire ce que je ne voulais pas. Et ça s’est très bien passé. Honnêtement, je me suis senti à ma place.

Casting

Je dois préciser que quand j’ai écrit, je n’ai pas pensé aux acteurs. Je ne voulais pas m’emprisonner avec leur image, la cohérence du

personnage par rapport à l’acteur.

Quand j’écris, je dois être totalement libre.

John Malkovich

Dès le départ, je savais que c’est lui que je voulais. Le scénario lui a été envoyé mais ses agents ont fait barrage pendant 7 ans. On a pu trouver un autre biais pour lui faire parvenir le scénario.

John l’a lu en 15 jours. Il m’a appelé pour me dire que l’histoire l’avait énormément touchée et qu’il voulait faire le film. Il était content de jouer un type normal car très souvent, il joue soit des gens extrêmes, soit des psychopathes purs.

Tous les comédiens m’ont dit que l’histoire les avait touchés. Tous les gens sont venus pour l’histoire.

John est une espèce de coffre aux trésors rempli d’humanités.

Fanny Ardant

Il y a eu également des barrages et j’ai dû attendre 2 ans sa réponse.

Ça a été très compliqué.

Émilie Dequenne

Emilie a eu la patience d’attendre.

Philippe Bas

Il est arrivé au moment où je pouvais l’imposer.

Ont-ils lu le livre ?

Non, je leur ai interdit de lire le livre. Le scénario est une adaptation et je n’avais pas envie qu’ils se perdent dans des détails du livre, ou qu’ils interprètent le livre pour le film. Je n’avais pas envie d’avoir leur regard là-dessus.

On réalisait un film à partir du scénario et non pas du livre.

Différences entre le livre et le film

Lorsque vous écrivez un livre, vous êtes sur le sentiment, vous passez le sentiment à quelqu’un en faisant rebondir ses propres sentiments. Je décris assez peu mes personnages, un bel homme ou une belle femme, je ne sais pas très bien le décrire. Je sais dire quel effet ça produit et je vais donc toujours rester universel et la littérature c’est ça, vous n’êtes pas obligé de décrire chacun fabrique sa vision du livre.

Pour filmer, surtout avec des avions de chasse pareil : un geste de John, un regard de Fanny, ça vaut des pages de texte. Vous n’êtes plus dans l’intériorité, vus êtes dans le partage et mon job est de fabriquer l’écrin le plus adapté possible pour des joyaux qui vont briller d’eux-mêmes.

C’est clair que si je les ai choisis, ce n’est pas parce que ce sont des stars mais ils ont tous cette espèce d’humanité qui déborde de leur rôle. Ils irradient un truc qui dépasse leur texte et j’avais besoin de ça.

Mon objectif c’est que les spectateurs sortent dans le même état que les lecteurs.

Comédie

C’est une comédie sur du dramatique. C’est un type qui pense que sa vie est derrière lui, que sa vie est finie.

Sachant que son paradis est perdu, il va s’échouer sur une ile déserte et il va retrouver d’autres naufragés.

Et la grande leçon est qu’il n‘est jamais trop tard.

Direction des acteurs

J’ai été très heureux, je suis un des rares réalisateurs à avoir 100% du casting désiré.

On ne dirige pas des acteurs comme ça, on les détecte, on les choisit. Je sentais ce qu’eux pouvaient donner et je les laissais aller dans leur humanité.

J’essayais à chaque fois de les pousser vers des endroits où on les connait moins.

Je trouve Fanny différente, très bouleversante.

Emilie, elle a un côté ironique. Ce n’était pas évident pour elle car son personnage pourrait passer comme quelqu’un de dur, méchant au départ. Il fallait qu’elle ait cette humanité qu’on ne soupçonne pas au départ.

John est incroyable. Lorsque l’on croit que l’on a compris quelque chose, il allume autre chose ailleurs. Il a lui-même souhaité tourner le film en Français. C’est un très gros travailleur.

Tournage

Grace à ses acteurs, ça a été un tournage quasi familial

Le film s’est fait dans l’esprit de l’histoire qu’il raconte.

Le tournage a duré 9 semaines. Ce qui est rapide car il y a beaucoup de mise en scène et peu de plans simples.

Le tournage s’est passé pendant le COVID et ça a été compliqué. Trois jours avant le début du tournage, nous ne savions pas si John allait avoir la permission de venir en France !

Montage

Au moment du montage, John m’a pris dans ses bras et m’a dit, tu vas souffrir car le temps du montage, c’est le temps du renoncement, de la frustration. Monter, c’est apprendre à couper. Mon scénario on a monté ce que l’on tourné, ce que j’avais écrit. Le montage m’a permis d’assembler le film comme je l’avais espéré. Donc un moment de pure plénitude.

Bien sûr, on a été obligé d’optimiser, de raccourcir certaines choses et tout.

J’ai dit à John que le montage s’était très bien passé et que j’en étais très heureux.

Il m’a d’abord dit tu mens. Puis quand j’ai dit que c’était vrai, il m’a dit : « alors je suis jaloux ! ».

On avait prévu 8 semaines de montage et on a fini avec 1 semaine d’avance.

Conclusion sur la réalisation

Dans le délai et le budget que j’avais, j’ai fait le film que je voulais.

Si je mets mon nom sur une réalisation : livre ou film, c’est que j’y crois. Sinon, je ne le mettrais pas.

Mais, le projet a duré 10 ans entre l’écriture du livre et sa sortie en salle

Ecrivain ? réalisateur ?

Je suis devenu écrivain presque malgré moi, ça m’est venu comme on tombe amoureux.

J’ai toujours aimé le cinéma, j’ai commencé à 14 ans en préparant des sandwichs sur les plateaux de tournage et j’ai touché à un peu tous les métiers du cinéma.

Je n’ai pas de plan de carrière, je n’avais pas prévu de faire ce film

Fiche du film COMPLÉTEMENT CRAMÉ

Un film de Gilles Legardinier

Acteurs : John Malkovich, Fanny Ardant , Émilie Dequenne, Philippe Bas, Eugénie Anselin, Al Ginter, Anne Brionne, Christel Henon

Genre : Comédie dramatique

Scénario, adaptation et dialogues : Gilles Legardinier et Christel Henon

D’après le best-seller de Gilles Legardinier Complètement cramé !