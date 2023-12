Guy Demarle – La magie culinaire des fêtes !

L’air s’emplit d’excitation à l’approche des fêtes et des repas festifs, ainsi Guy Demarle propose une collection complète, pour égayer ces festivités. Une sélection de produits ingénieux se présente, pour célébrer les moments les plus magiques de cette fin d’année.

En effet, pour cette fin d’année, la référence incontournable en matière d’ustensiles et d’accessoires de cuisine, dévoile une belle sélection. Il y a le kit sapin à biscuits, la maison en pain d’épices, un kit d’ustensiles de cuisine pour enfants, des tampons à biscuits de Noël, un rouleau à pâtisserie en bois gravé aux motifs de sapins, un kit découpoir de Noël, ainsi que des produits d’épicerie pour éveiller les sens des convives.

Le kit sapin à biscuits a interpellé France Net Infos. Il propose de faire briller les yeux des petits et des grands. Tout cela en créant un magnifique sapin de Noël en biscuits ! Le coffret exclusif se compose de tout le nécessaire, pour réaliser un sapin comestible. A l’intérieur de la boîte se trouvent un set de dix emporte-pièces en forme de flocon, un emporte-pièce cylindrique, un socle et une tige en bambou, pour l’assemblage. L’ensemble invite à faire une pâte sablée, pour faire les dix formes de flocons. Il faudra découper cette pâte, avec les emporte-pièces, du plus grand au plus petit. Il ne faudra pas oublier de faire le trou, au milieu des flocons, avec l’aide de l’emporte-pièce cylindrique. Cela, pour pouvoir, après cuisson, les enfiler sur la tige. La tige sera maintenue par le socle en bambou. Le résultat est bluffant, beau, il ravira tout le monde !

Une recette est suggérée sur le site de la marque, Guy Demarle, pour réaliser ce sapin en pâte sablée noisette-citron. Cette recette reste assez simple et plutôt gourmande, proposant des saveurs authentiques et, un brin, originales. Pour ce faire, il faudra, en plus du kit, une toile de cuisson OHRA. Un accessoire indispensable, pour réaliser des pâtisseries maison. Elle reste pratique, pour optimiser les cuissons, simple d’utilisation avec sa surface anti-adhérente et sa résistance à la chaleur.

Guy Demarle, entreprise française, leader de la vente à domicile en loisirs culinaires, présente une belle sélection de produits ingénieux pour célébrer cette fin d’année. Des kits, des coffrets et des accessoires indispensables, pour égayer les tables de fêtes, savourer de tendres moments et épater les convives !