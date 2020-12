L’année dernière, nous vous présentions longuement la sélection de Silverlit consacrée aux petites filles pour Noël. Une fois n’est pas coutume, la marque surprend avec sa voiture télécommandée au look girly : la PIXIE. Une belle idée de cadeau à glisser sous le sapin, elles vont l’adorer !

PIXIE: Une voiture tout-terrain très stylée

Impossible de ne pas remarquer l’allure hyper branchée de PIXIE, cette voiture tout-terrain à la coque amovible rose et fleurie. Franchement, elle en impose ! Elle a un petit côté années 70 avec toutes ces couleurs et motifs qui se mélangent parfaitement bien. Ses pneus aux formats XXL sont également de couleur rose pétant, quant aux jantes, elles sont turquoise. Franchement, elle ne passe pas inaperçue, les petites filles vont l’adorer, c’est certain !

La voiture en elle-même est solide. Elle n’aura aucun mal à encaisser les chocs que ce soit à la maison ou à l’extérieur sur le bitume. Notamment grâce aux pneus qui sont épais et résistants. Sa taille est assez imposante, idéale pour franchir des obstacles à toute vitesse. Elle se pilote facilement, grâce à la télécommande présente dans le carton, rose également. Les petites pourront faire des belles accélérations. Elles ressentiront aussi quelques secousses qui leur donneront l’impression d’être vraiment au volant.

Gros plus : sa batterie qui tient facilement 45 minutes. Elles pourront donc embarquer la voiture avec elles lors de promenades ou encore jouer avec leurs copains/copines à l’extérieur. Elle possède une technologie à radiofréquence 27 Mhz qui peut atteindre une portée de 20 mètres. Idéal pour se lancer dans des courses-poursuites entre amis !

À noter que les piles sont fournies : 2 x AA pour la télécommande. Et 6 x AA pour la voiture. Ce qui veut dire qu’une fois déballée le 25 décembre, la petite pourra se transformer en une pilote hors pair ! Elle est conseillée aux enfants à partir de 5 ans.

Silverlit pense aussi aux plus petits… avec TOOKO Junior

Nous avions absolument envie de vous présenter le modèle TOOKO Junior, qui s’adresse aux enfants à partir de 2 ans. Nous avons trouvé génial que les plus petits puissent également avoir leur voiture radio-télécommandée. Comme ça, pas de jalousie entre frères et sœurs le jour de Noël !

Elle est absolument adorable. De plus petit format forcément, mais tout aussi vive. De couleur orange, elle va attirer la curiosité des enfants qui vont rapidement s’attacher à son petit minois. Sa particularité : sa fonction Follow me qui est juste géniale. En appuyant sur le centre de la télécommande, la voiture va suivre instantanément le petit qui la dirige. De bons moments en rigolades en perspective ! La voiture TOOKO Junior a la particularité d’éviter les obstacles en les détectant, toujours grâce à la fonction Follow me. La télécommande est plutôt simple à utiliser avec ses 4 boutons qui permettent de diriger la voiture. Le petit aura l’impression d’être au volant grâce aux petits bruits qui rendent le tout bien réel et encore plus amusant.

Elle possède une roue de secours détachable qui est en fait la télécommande. Impossible donc de la semer, plutôt bien pensé ! La voiture fonctionne avec des piles 3 x AA et 2 x AAA pour la télécommande. Attention, elles ne sont pas fournies dans la boîte.

Cette année encore, Silverlit réussit à nous surprendre avec ses voitures télécommandées clairement dirigées aux plus petits. Elles vont beaucoup amuser les enfants qui vont aimer piloter ces petits bolides au look absolument craquant !