Tout savoir pour bien choisir sa poussette

Votre petit bout de chou vient d’arriver et vous voulez lui choisir une poussette ? Vous ne savez pas par quoi commencer ou quels paramètres prendre en considération pour faire le bon choix ? Pas de panique…Nous sommes là pour vous guider et vous donner des idées astucieuses pour vous aider à le faire.

D’année en année, la variété des modèles, d’options et d’accessoires est de plus en plus croissante (babyzen yoyo2, poussette compacte,…). Il faut toutefois, en tant que parents, être conscient que le plus important pour vous et votre enfant est l’aspect pratique du produit, sa maniabilité ainsi que sa sécurité.

Une poussette à 3 ou 4 roues ?

Le choix entre ces deux paramètres est très simple et ne dépend que de votre environnement de déplacement. D’une manière plus pratique, si vous êtes dans un milieu rural, alors la poussette 3 roues est faite pour vous. Celle-ci est tout terrain et passe partout et sans problème même en plage ou en forêt. Sinon, si vous êtes en milieu urbain, optez plutôt pour une à 4 roues qui est plus compacte et parfaitement adaptée à la ville. Il faut toutefois noter que certains modèles à 3 roues ne peuvent être utilisables qu’à partir de 6 mois.

Duo ou trio ?

Il s’agit de deux packs qui permettent de s’adapter à l’évolution de vos besoins qui sont intrinsèques à l’évolution de l’âge de votre petit. Ceux-ci combinent plusieurs types de sièges selon les usages.

Plus économique et pratique, la poussette duo se compose de deux éléments : une coque et un hamac.

Le premier élément (la coque) peut être utilisé avec le siège auto et son usage permet une position semi-allongé pour le bébé jusqu’à ses 12 mois. Le hamac quant à lui permet une position assise à partir de six mois jusqu’à 3 ans.

Par contre, pour un pack plus évolutif, une poussette trio reste un choix meilleur. Celle-ci, en plus de la coque et du hamac, comprend un troisième élément qui est la nacelle. Cette dernière vous permet de :

utiliser votre poussette en poussette landau (le bébé est en position complètement allongée),

transporter votre bébé sans le réveiller,

l’utiliser comme berceau à la naissance de votre bébé et le garder prés de vous la nuit.

Par ailleurs, si vous avez des jumeaux ou des enfants rapprochés en bas âge, les poussettes doubles ou triples sont très bien adaptées pour vous.