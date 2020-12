Widyka ! – Happy-Ña-Ta, le nouveau jeu

Widyka !, jeune marque française de jeux de société, continue de se développer et de présenter des nouveautés. Ainsi, pour ce Noël, deux nouveautés sont à découvrir, 1 bouse 2 vaches, un jeu de cartes et Happy-Ña-Ta, un jeu de plateau.

Widyka ! est une jeune marque française de jeux de société, qui a débuté en 2012, avec son premier jeu Dés Dingues. Marque de groupe WDK Groupe Partner, leader de la distribution de jeux et jouets en France, Widyka ! est créée en 2018. Aujourd’hui la marque propose des jeux funs, rapides, simples, amusants et addictifs, pour toute la famille. Le petit catalogue s’étoffe ainsi petit à petit, pour régaler les familles chaque année, avec des jeux amusants, funs et colorés.

Le jeu Happy-Ña-Ta est un jeu pour les enfants à partir de 6 ans, pour deux à cinq joueurs. La boîte se compose de 105 cartes, de 5 baguettes pailletées, d’un plateau de jeu et d’une notice. Comme le jeu d’anniversaire Piñata, il faut remporter des bonbons ! Le joueur qui remporte plus de vingt bonbons gagne la partie. Aussi, pour gagner des bonbons, il va falloir faire des familles de couleurs, représentées par des personnages déguisés. Des tas de cartes sur le plateau sont à pointé avec la baguette, pour pouvoir l’avoir et ainsi, à chaque tour, accumulé des personnages de même couleur, afin de les échanger contre des bonbons. Des cartes Joker et Pirate viennent chambouler un peu la partie, apportant un peu plus de suspense au jeu.

Le jeu est stratégique, fun, drôle et rythmé, pour cette Piñata revisitée en jeu de plateau. Les bonbons et les bâtons sont donc à retrouver, dans ce nouveau jeu plutôt réussi et amusant. Les règles du jeu sont simples, faciles à assimiler pour les enfants, qui s’amuseront comme des fous, à tenter de gagner le plus de bonbons possible !

