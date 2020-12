A l’occasion du centenaire de Gaston Lenôtre, les éditions Flammarion ont réédité le livre culte de la pâtisserie. Un bel ouvrage de 416 pages, avec près de 200 recettes fabuleuses et gourmandes, pour maîtriser l’art de la pâtisserie, paru en novembre 2020.

Le beau et gros livre débute avec un sommaire gourmand, présentant les différentes parties à suivre. Ainsi quelques souvenirs sont à retrouver, tout comme un avant-propos d’Alain Lenôtre. Ensuite, les pâtes et biscuits sont à découvrir, puis les crèmes et sirops de base, les gâteaux de voyage, les gros gâteaux et entremets, les flans et tartes, les petits gâteaux, les entremets chauds de cuisine, les entremets froids de cuisine, les petits fours et les petits fours secs. A la fin de l’ouvrage se trouve un index et des remerciements.

Les recettes ont été entièrement revues et adaptées aux goûts du jour, permettant toujours de maîtriser l’art de la pâtisserie à la française. A travers dix parties différentes, les pâtissiers en herbe ou aguerris, vont s’essayer aux grands classiques, ou encore s’entraîner aux techniques de base, pour réussir de parfaites et gourmandes pâtisseries.

Le livre est gourmand, captivant et enrichissant, pour tous ceux qui aiment se retrouver en cuisine, pour faire de la pâtisserie, se faire plaisir et faire plaisir. Ainsi près de 200 recettes proposent de réaliser parfaitement des pâtisseries, crèmes, mousses, gâteaux et autres desserts, beaux et bons. Les recettes sont bien détaillées, avec les temps de préparation, de repos, de cuisson, ainsi que les listes des ingrédients et du matériel. Les étapes à suivre sont bien développées, pour réussir ces desserts. Des conseils sont parfois à retrouver en fin de recette, tout comme la conservation des différentes pâtisseries. De belles photographies viennent également illustrer le bel ouvrage, elles sont alléchantes et gourmandes, entre matières, ingrédients et pâtisseries réalisées.

Faites votre pâtisserie comme Lenôtre est un bel ouvrage, une réédition mise aux goûts du jour, des éditions Flammarion, à l’occasion du centenaire du pâtissier normand. Un livre complet et surtout gourmand, à retrouver au pied du sapin de Noël…