Noël 2020 : Des jeux de société Mattel pour toute la famille !

Noël ne ressemblera peut-être à aucun autre cette année. Et même si nous le fêtons en petit comité, rien ne nous empêche de nous amuser en famille autour d’une sélection de jeux de société Mattel. Nous vous avons concocté une petite sélection très sympa, c’est parti !

Blokus : Un jeu de stratégie

Blokus va plaire à toute la famille. Il faut seulement quelques minutes pour comprendre les règles du jeu. Petits et grands n’auront donc aucun mal à jouer ensemble. Si le jeu en lui-même est simple, il n’en reste pas moins stimulant, puisque les joueurs devront faire preuve de stratégie. En plus de son look hyper coloré qui fait penser au fameux Tétris, Blokus promet de bons moments de complicité.

Comment jouer à Blokus ?

Le jeu se compose d’un plateau blanc et de pièces aux formes aléatoires de 4 couleurs différentes : jaune, vert, rouge et bleu. L’objectif est double, puisque les joueurs devront placer l’ensemble des pièces sur le plateau tout en bloquant l’adversaire. La partie est terminée lorsque les joueurs n’ont plus la possibilité de placer une pièce. C’est le joueur qui possède le moins de carrés qui remporte la partie.

Infos utiles :

Dès 7 ans

2 à 4 joueurs

Durée du jeu de 30 min à 1h

Blokus va donc demander de la concentration pour réussir à dominer le jeu. Et d’une bonne dose de stratégie pour bloquer un autre joueur. Les enfants vont apprécier de jouer avec les grands à un jeu qui peut devenir très rapidement addictif.

Pictionary Air : Rigolades garanties !



Dans un tout autre registre, Pictionary Air fait partie des jeux que nous vous recommandons également le soir du Noël. Il promet de bons moments de rigolade, cela tombe bien, c’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment.

Pictionary Air est en fait une version revisitée du fameux Pictionary que tout le monde connaît. Sauf qu’ici il n’est pas question de dessiner sur une feuille, mais bel et bien de le faire avec un stylo dans l’air. Comment ça dans l’air ? En fait, grâce à une application gratuite à télécharger, le dessin apparaîtra dans n’importe quel écran. Les joueurs pourront donc interagir en direct. Plusieurs indices sont glissés dans une boîte, plus de 1000 exactement. Il suffit de tirer la carte et de dessiner… dans l’air ! Gros plus : le stylo servira aussi à compter les points et à enregistrer les performances.

Mattel risque bien de mettre de l’ambiance le soir du réveillon de Noël avec Pictionary Air. Encore une belle occasion de réunir toute la famille !

Infos utiles :

Dès 8 ans

À partir de 2 joueurs

Durée d’une partie : 15-30 minutes

Scrabble Duplicate de Mattel pour petits et grands



Tout le monde connaît le Scrabble, rien de neuf à l’horizon. En revanche, le Scrabble Duplicate vient juste de sortir chez Mattel et ses règles sont un petit peu différentes de la version originale.

Ce jeu sera idéal après le repas de Noël, soit à 17h de l’après-midi histoire d’aider à la digestion… Plus sérieusement, il propose aux joueurs de trouver le meilleur mot avec les 7 lettres communes du tirage. Une fois le mot trouvé, ils peuvent l’écrire sur leur ardoise à l’aide d’un feutre. C’est celui qui aura trouvé le meilleur mot qui pourra le placer sur le jeu. Soit une façon plus ludique de jouer à ce grand classique. Les tout-petits prendront bien plus de plaisir. De plus, les parties durent bien moins longuement également.

Infos utiles :

À partir de 10 ans

Nombre de joueurs : 2 à 6

Durée : 30 min à 1h

UNO « Keith Haring »

Voilà un autre jeu que l’on ne présente plus : le UNO ! Il réunira plus d’une famille autour du sapin cette année encore, c’est certain. Nous avions surtout envie de vous présenter la version « Artiste Séries » avec une mise à l’honneur de l’artiste Keith Haring que nous adorons chez FranceNetInfos.

Quel plaisir de retrouver la touche pop art de Keith Haring dont les œuvres ne passent pas inaperçues. Elles sont pleines de pep’s et reconnaissables parmi tant d’autres. Uniques en leur genre ! Cette version ne change pas les règles du jeu classique, à savoir l’association de couleurs et de chiffres. Par contre, elle se fait aussi par œuvres d’art emblématiques de l’artiste jusqu’à épuisement des cartes.

Nous validons l’idée de mettre une touche artistique au jeu UNO. Cela peut faire une idée de cadeau absolument géniale pour les amoureux de l’art en général. Ou d’une nouvelle pièce de collection pour un fan inconditionnel de l’artiste.

Infos utiles :



À partir de 7 ans

Nombre de joueurs : 7 et plus

Nous vous souhaitons de passer de bons moment en famille avec les jeux de société Mattel !