La sagesse des Mythes – L’odyssée – Le triomphe d’Ulysse

Le triomphe d’Ulysse est le quatrième et dernier tome de la saga L’odyssée, de la série La sagesse des Mythes, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Didier Poli, Clotilde Bruneau et Giuseppe Baiguera qui vient conclure cette incroyable aventure, ce long voyage.

A Ithaque, vingt ans plus tôt, Palamède s’énerve, il constate qu’Ulysse n’est pas là, il pensait bien qu’il essaierait d’échapper à son serment ! Ménélas tente de le raisonner, de laisser le bénéfice du doute à Ulysse. Pénélope arrive bientôt vers les deux hommes. Elle leur souhaite la bienvenue, car Ulysse n’est pas en état de recevoir ses hôtes. Puis, elle les invite à la suivre, ainsi, ils comprendront mieux en le voyant de leurs propres yeux. Aussi, ils découvrent Ulysse en train de labourer péniblement un champ et d’y semer des cailloux. Selon Pénélope, cela fait plusieurs semaines que son mari sème des cailloux et laboure le champ à l’envers… Palamède prend alors le petit Télémaque, dans les bras de Pénélope, pour le mettre au milieu d champs, dans le passage d’Ulysse ! Alors que Pénélope s’inquiète pour son enfant, Ulysse retrouve la raison juste à temps, avant que les bœufs ne piétinent le petit.

C’est avec l’apparence d’un vieillard qu’Ulysse arrive à Ythaque, avec à l’aide d’Athéna. Il y découvre une maison bien changée, ainsi que les manœuvres incessantes des prétendants au trône, que sa femme Pénélope tente toujours de repousser. Malheureusement, elle va bientôt manquer de temps… ainsi, avec l’aide de son fils et de quelques braves compagnons, il va tenter de reconquérir sa place, sur le trône d’Ythaque. La bande dessinée est bien écrite, présentant les dernières épreuves d’Ulysse, toujours rusé et malin, qui va tout faire pour sauver les siens et retrouver sa place. Le récit est captivant, enrichissant, présentant un héros charismatique, juste, droit et doux, impitoyable également avec ses ennemis. Le dessin est tout aussi travaillé, avec un trait fluide, fin et dynamique, des planches et scènes belles à retrouver.

