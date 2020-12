Offrez un oracle ou un tarot à Noël

Et si pour noël vous décidiez d’offrir un oracle ou un tarot ? A la rédaction, nous avons eu le bonheur de tester plusieurs oracles et tarots et autant vous dire qu’il y en a pour tout le monde dans la hotte du Père Noël !

Pour devenir sage et heureux comme un chat, Marion Ruffié ( Editions Contre dire – 13,90€)

Ce coffret est pour les grands fans de chat. Que vous en ayez un ou que vous souhaitez en avoir un, il vous le faut absolument.

Le chat est une véritable source d’inspiration pour qui sait l’observer. Il est indépendant, calme, curieux, élégant, charismatique et ce même s’il a un brin de folie. L’idée de ce coffret est de prendre exemple sur Maitre Chat afin d’améliorer notre vie.

Le coffret “Pour devenir sage et heureux comme un chat” est composé de 81 cartes. Chacune des cartes contiennent un conseil tiré de la sagesse du chat. Ce n’est pas à proprement parler un oracle mais très sincèrement il s’y rattache car les conseils sont toujours très judicieux.

Il suffit simplement de tirer une carte et de lire le conseil donné. Très sincèrement, j’ai toujours été bluffé par la justesse des conseils dont j’avais besoin au moment T quand je tirais une carte. Et quand je décidais de ne pas écouter, je tirais de nouveau la même carte. Quand un chat vous donne un conseil, écoutez le !

A vous de jouer maintenant !

Le tarot Rider Waite, Emmanuelle Iger ( Editions Trajectoire – 29€)

Le tarot Rider Waite est le jeu le plus utilisé au monde. Rien que ça ! Sa structure est la même que le tarot de Marseille mais les cartes mineures sont beaucoup plus intuitive.

Quand on tente d’utiliser le Tarot de Marseille, il faut l’avouer qu’il faut s’armer de patience. Les arcanes mineures sont assez abstraites et pas aussi détaillées que les arcanes majeures. Mais avec le Rider Waite, c’est tout autre chose : c’est beaucoup plus fluide. Il est sincèrement idéal pour commencer une initiation au tarot.

Initialement le Tarot Ride Waite a été crée en 1909 par A.E Waite et Pamela Colman Smith. Le coffret est composé des 78 cartes originales ainsi que d’un livret explicatif pour apprendre à tirer et interpréter les cartes. L’avantage de ce coffret est qu’Emmanuelle Iger (l’auteure) nous montre comment faire au travers de plusieurs exemples. Ainsi on apprend plus facilement.

Lorsqu’on achète un tarot, il peut être difficile d’interpréter et d’associer les cartes entre elles. Avec le livret explicatif fourni, ce sera un jeu d’enfant ! Et comme le dit si bien Emmanuelle Iger “Pour être sûr d’avoir bien interprété, assurez vous simplement que la réponse vous apporte quelque chose que vous ne saviez pas déjà et que vous la jugez utile“. Simple et efficace, non ?

Le tarot Rider Waite est un puissant guide de développement pour apprendre à se comprendre mais surtout pour faire les bons choix et voir l’avenir.

L’oracle des énergies lumineuses, Alicia Molet ( Editions Exergue – 24,90€)

Cette fois, voici un coffret tout à fait lumineux : L’oracle des énergies lumineuses d’Alicia Molet. C’est un coffret de 44 cartes avec de très jolies illustrations aquarelles ! L’oracle se décompose en 7 parties qui correspondent à chacun des chakras. Elle a rajouté 2 cartes pour établir le nombre à 44.

L’oracle des Energies Lumineuses est le fruit de diverses expériences faites par Alicia. Pour elle, nous avons chacune des réponses en nous ! Et son oracle permet de mettre des mots sur des ressentis, des situations et/ou des blocages que nous avons.

Même si Alicia Molet préconise de s’écouter et de faire le tirage que bon nous semble, elle propose néanmoins 3 tirages pour nous aider : le tirage à une carte, le tirage des 7 chakras et le tirage à 3 cartes.

Dans le tirage à une carte, elle demande de s’imprégner de l’énergie de la carte tirée et de la ressentir pleinement. Le tirage à 3 cartes permet de comprendre de que nous devons libérer, ce que nous devons ou avons acquiert et vers quoi nous nous dirigeons. Le Tirage des 7 chakras permet de savoir sur quel chakra nous devons travailler.

En bref, l’oracle des énergies lumineuses demande surtout beaucoup d’écoute : nous devons écouter les cartes mais surtout nous même ! C’est un très bel oracle d’initiation à la confiance en soi.

Les sorcières ont aussi droit à leur oracle! Et c’est Sally Morningstar (ça me fait penser un peu à la série Sabrina sur Netflix) qui nous le délivre cet oracle des sorcières aux éditions Leduc.

L’oracle permet, entre autres, de se connecter à la religion païenne et à ses pratiques ancestrales. Il est surtout destiné à nous guider sur les chemins de la magie pour accéder à notre intuition la plus profonde. Pour cela il nous invite à tisser des liens avec la nature, ses créatures, ses outils wiccan mais aussi à son langage. Tout un univers en somme !

“Ecoutez toujours et avant tout votre coeur car c’est seulement ainsi que vous pourrez vivre pleinement cette vie qui vous est offerte”

Dans ce joli coffret verdâtre en forme de tiroir, vous trouverez 42 cartes divinatoires ainsi qu’un livret explicatif. Le livret est composé de 3 parties : l’histoire et la tradition des sorcières, la signification des cartes et les différents tirages possibles (5 au total).

Les cartes sont joliment dessinées, colorées et pleines de détails, elles nous offre de la matière pour l’interprétation ! On se sent littéralement connecté à tout cet univers qui est vraiment fabuleux, limite hypnotisant.

On adore tirer les cartes et surtout les observer pendant de longues minutes. Il est assez impressionnant de voir que le tirage et l’interprétation sont assez fluides avec cet oracle. Il conviendra parfaitement pour un débutant mais tout autant aux expérimentés. Prêt à entrer dans le monde des sorcières ?

Le tarot Akashique de Sharon Anne Klinger et Sandra Anne Taylor ( Editions Vega – 26 €)

Entrez cette fois ci dans le monde des annales akashiques. Si vous ne connaissez pas ce que c’est je vous invite à lire une de mes précédentes chroniques ici . Mais de manière synthétique, les mémoires akashiques seraient une bibliothèque où toutes vos vies sont enregistrées.

Le tarot Akashique est donc alors conçu pour accéder à l‘énergie profonde et à l’information illimitée qui constituent les annales akashiques. L’idée donc de ce tarot est donc de pouvoir vous connecter en esprit à vos guides spirituels et à vos maitres ascensionnés (sans pour autant passer par la méditation profonde que requiert cet accès).

Le jeu est alors constitué de 22 arcanes majeures et de 40 arcanes mineures (divisées elles aussi en sous section : parchemin, roses, forces, clés). Chacune des cartes représente une scène. Libre à votre esprit d’en faire ensuite un film.

Pour pouvoir utiliser ce jeu, il faut ouvrir les annales akashiques. Mais pour cela vous aurez besoin de 3 clés. La première consiste à lire les descriptions des cartes et étudier leurs significations. La 2ème consiste à regarder les images puis doucement à les transformer en un film (ce qui indique clairement que vous avancez dans les annales akashiques). Lorsque vous créez l’intention de connaitre les idées les plus profondes de l’akasha sans limite de temps, cela correspond à la 3ème clé.

Une fois que vous aurez enfin ouvert les annales akashiques, vous pourrez formuler vos questions pour obtenir vos réponses. Il existe plusieurs méthodes de tirages possibles : à 3 cartes, la petite pyramide (8 cartes) , la roue de la vie (18 cartes).

Ce tarot Akashique est peut être un peu plus compliqué que les autres mais une fois l’ouverture des annales akashiques maitrisée c’est un formidable outil.

Le coffret ABC du jeu de votre destin d’Esméralda Bernard et Julian Van Bur ( Editions Grancher – 29€)

Le coffret ABC du jeu de votre destin vous explique comment être le créateur et l’acteur de votre vie. Le jeu du destin est principalement inspiré du jeu de Mademoiselle Lenormand. Comme un tarot classique, il donne un sens ou précède un évènement. En bref, en utilisant le jeu du destin, on ouvre les portes de l’invisible pour voir l’avenir. Le jeu vous guide pour répondre à toutes vos grandes questions.

Le coffret est composé de 54 cartes (assez grosses en main) et d’un livret explicatif de 157 pages.

Accessible aux débutants comme aux initiés, il faudra se plonger dans chacun des symboles des cartes pour pouvoir obtenir la réponse à sa question. N’hâtez pas votre analyse, prenez le temps de vous immerger de chacune des cartes. Les cartes se lisent comme un livre à chapitre ouvert. Simple d’accès on adore ! Il est alors facile de faire des associations à la situation actuelle ou à venir que l’on souhaite connaitre le dénouement.

Il est aussi agréable de voir que chacune des cartes sont rudement bien détaillées dans le livret. On a une interprétation générale, puis sur le domaine affectif, professionnel et aussi financier. L’image est aussi bien décrite pour donner toute le symbolisme de la carte.

Il faut voir que les cartes contiennent trois parties : une partie centrale (qui est la partie essentielle) et une partie droit et gauche qui sont à prendre en compte en fonction de la position de la carte dans votre jeu. Ce qui est tout à fait inhabituel pour un jeu de cartes mais pourtant on adore car cela nous donne une information supplémentaire ! Ainsi, on interprète le sujet central puis on regarde le sujet droite ou gauche selon la position. Et pour finir chacune des cartes comportent une phrase de sagesse qui intervient principalement pour un tirage à une carte.

Facile à prendre en main, on apprécie la description détaillée contenu dans le livret.

Et voila, la hotte du Père Noël n’a qu’à bien se tenir !

