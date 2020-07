L’oracle d’Ankaa, l’oracle qui vous explique vos blocages

Voici un tout nouvel oracle dont vous allez forcément tomber amoureux : l’oracle d’Ankaa.

L’oracle d’Ankaa permet de nettoyer les mémoires bloquantes cristallisées au fil de nos incarnations, de notre lignée transgénérationnelle ou encore lors de nos expériences personnelles.

Je vous entend déjà me dire “mais qu’est ce qu’elle raconte ?”. Je m’explique. Au fil de vos incarnations (donc au fil de vos différentes vies karmiques), vous avez accumulés des blocages qui se répercutent dans votre vie actuelle. Généralement, si nous ne nettoyons pas nos mémoires passées, elles ont tendance à se reproduire inlassablement dans nos incarnations futures (et présentes).

Concernant notre lignée transgénérationnelle, c’est un peu le même système sauf que cela touche toute notre lignée (donc notre famille). Un membre de notre famille a pu avoir un souci et le transmettre à la génération d’après.

Par exemple, une arrière grand mère a pu avoir énormément de mal à concevoir des enfants (pour X ou Y raisons) et transmettre cette problématique à toute la génération de femmes suivantes (merci mamie …). C’est ça la lignée transgénérationnelle.

Le tout étant de déterminer quel était le problème qui a généré cette transmission . Et c’est là qu’entre en jeu l’oracle d’Ankaa de Stéphanie Abellan.

Avec ces 52 cartes divisées en 3 parties, vous allez pouvoir déterminer d’où vient votre blocage actuel. Vous allez pouvoir savoir s’il vient de votre enfance, d’une vie passée, d’une personne mal intentionnée etc… Mais surtout vous allez pouvoir surtout savoir comment le résoudre.

Comme dit plus tôt, il y a 3 catégories divisée en 3 couleurs :

Localiser la mémoire douloureuse (rouge) qui comprend 6 cartes

comprendre le mal être reliée à la mémoire bloquée (rose) qui comprend 34 cartes

comment dénouer et libérer la problématique (violet) qui comprend 12 cartes.

L’idée est de tirer une carte de chaque catégorie en pensant fortement à votre question.

Admettons que votre question porte sur le pourquoi vous ne trouvez pas votre âme soeur. Vous tirez les cartes suivantes : L’intention d’autrui (rouge), le lien à la mère (rose), aide d’un thérapeute (violet).

Dans ce cas précis, on pourrait dire que si vous ne trouvez pas votre âme soeur c’est principalement dûe à une personne qui a une forte emprise sur vous et qui a tendance à vous envoyer de mauvaises ondes. Et que ce blocage serait dû à une figure maternelle. Pour libérer cette mémoire, il vous faudrait voir un thérapeute. En résumé, on pourrait dire que votre figure maternelle (peut être votre mère) vous bloque (ou au moins son attitude ou ce qu’elle vous fait) et qu’il faudrait voir un thérapeute pour en discuter.

Ce qui est génial avec cet oracle, c’est qu’il cible exactement les problèmes. J’ai pu le tester à plusieurs reprises sur moi et sur des personnes de mon entourage, il tombait toujours très juste. Ce qui est assez bluffant avouons le !

Les illustrations de Anais Toutin sur l’oracle d’Ankaa sont très poétiques et délicates.

En bref, c’est un très joli oracle qui mérite sa place dans nos tiroirs de cartomancienne. Stéphanie Abellan est aussi l’auteur du livre Karma Bitch ! paru au Courrier du livre.

Paru aux éditions Le courrier du Livre, ce nouvel oracle est un précieux outil de développement. Alors allez vous l’essayer ?