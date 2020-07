Le Rendez-vous de la reprise économique numérique du Sud – 24 juillet

Le CIP Network Show, le rendez-vous de la reprise économique IT de l’écosystème numérique, se déroulera à l’Orange Vélodrome le 24 juillet 2020 à partir de 13h30.

Organisé par le Club Informatique de Provence et Méditerranée (CIPMed) et ses partenaires, le CIP Network Show accueillera :

plus de 500 visiteurs ( Décideurs It et prestataires ),

( ), 12 conférences avec retour d’expérience de DSI,

43 exposants,

20 démo live et

une conférence sur l’aide à l’emploi avec pour objectif d’accompagner la relance économique du numérique de la Région.

Afin de soutenir les acteurs du numérique de le Région, le CIPMed a souhaité organiser un

événement « business meeting » afin de relancer l’activité économique de la région dès la fin du

confinement autour de 4 temps forts :

un espace exposition partenaires It : rencontres et échanges, avec pour objectif d’être un véritable accélérateur de business pour les prestataires IT

Un espace Start up : découverte des pépites de l’innovation régionale

Un espace démo live : test et expérimentation

12 conférences avec retours d’expérience : développement d’expertise sur des sujets It d’actualités.

Une conférence sur l’emploi : « Recrutez, développez vos collaborateurs. Les jeunes ont du talent pour accompagner la relance. Focus sur les nouvelles aides à l’embauche. »

Le CIPMed a invité les acteurs comme Pôle emploi, Fafiec, Apec, Atlas,...

afin que les entrepreneurs obtiennent directement les informations sur les ressources disponibles pour la relance de leurs activités.

Programme complet et inscriptions : www.cip-network-show.com

En résumé :

Le public attendu :

Décideurs IT

Prestataires IT

Étudiants

Toute la populaKon travaillant dans l’IT

Les chefs d’entreprise

Les Acheteurs

Lieu : Orange Vélodrome

Règles sanitaires :

Le CIPMed se fait fort de prendre en considération l’ensemble des contraintes sanitaires à respecter dans le contexte actuel : port du masque obligatoire, distanciation, mise à disposition de gel hydroalcoolique…

Moyens mis en place :

Stands pour Startup à prix réduit

Divers taille de stand pour les participants

12 conférences REX

Un espace démonstration pour les standistes

Un espace Escape Game (organisé avec le CESI)

Un espace Serious Game (organisé avec le CESI)

Un espace démonstraKon interactif avec la projection des cartes avec les câbles sous-marins

numériques

numériques Un espace Câbles sous-marin interactif

A propos du CIPMed

Depuis plus de 40 ans le CIP oeuvre aux côtés des décideurs IT (DSI, RSSI, CTO, CDO…) et prestataires informatiques.

Le CIP a ce]e particularité d’avoir ces deux collèges qui se côtoient dans un esprit d’entraide et de convivialité, lieu d’échange et de partage d’expérience, le CIPMed est le seul Club de la Région où se côtoient décideurs et partenaires :