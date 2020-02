Février : Les nouveaux oracles à découvrir du mois

Comme vous le savez, à la rédaction, nous adorons tester les oracles, jeu de cartes et les tarots. Ce mois ci, nous mettons à l’honneur plusieurs petites nouveautés qui vous feront donneront non seulement les réponses à vos questions mais qui vous permettront de réfléchir sur votre vie.

Mes petites prières pour guérir avec l’aide des anges (Lumynesse, Editions Exergue – 14,90€)

Dans ce joli jeu de cartes aux couleurs lumineuses de l’arc en ciel, nous allons découvrir des prières à envoyer à nos anges.

L’idée est assez simple. Il vous faut penser fortement à votre question puis tirer une carte au hasard (après avoir mélangé les cartes). Ensuite, lisez la prière inscrite sur la carte. Vous devrez aussi réfléchir sur le pourquoi vous avez tiré cette carte (enfin, il serait plus aisé de dire pourquoi vos anges ont-ils préférés vous donner cette carte plutôt qu’une autre).

Peut-être avez vous négligé un point pour la résolution de votre souci ? Peut-être n’aviez vous pas assez pris soin de vous ? Peut-être que vous ne voulez pas voir un évènement quelconque ? Tant de questions que vous pourrez simplement répondre grâce aux différentes interrogations que vos anges vous envoient.

Vos anges vous envoient alors au travers de ces prières une solution à votre question. Il vous suffira simplement de voir plus loin et … de leur faire confiance.

Coffret de 31 cartes + livret explicatif de 40 pages

La voie de la découverte intérieure : les cartes de l’ombre et la lumière (Sandrine Maréchal – Editions Guy Trédaniel 26€)

La vocation de cet oracle a pour but de vous accompagner en profondeur dans votre exploration intérieure. Tout une expérience en soit ! On aurait tendance à croire que ce jeu est un peu noir, un peu tristounet de part ses couleurs uniquement en noir et blanc mais une certaine sagesse émane de ces cartes.

Sandrine Maréchal présente alors 3 méthodes de tirages pour comprendre exactement ce que les cartes veulent exactement nous dire.

J’avoue avoir eu un peu de mal à le prendre en main au début. Puis progressivement, les cartes ont fini par me parler plus facilement. Ce n’est pas à proprement parler un jeu de cartes de divination mais il a plus des fins d’exploration de soi. C’est vraiment un point à prendre en compte car si vous n’êtes pas prêt à savoir qui vous êtes réellement et pourquoi vous bloquer sur un problème ou une situation vous ne comprendrez pas sa puissance.

Coffret de 52 cartes + livret explicatif de 227 pages

Médecine Chamanique (Barbara Meiklejohn-Free & Flavia Kate Peters – Editions Vega 26€)

Si vous êtes attiré par les histoires chamaniques et tous les rituels associés, vous allez forcément adorer cet oracle.

Ces cartes vous permettront alors d’accéder à la médecine chamanique sans avoir à attendre la manifestation d’un signe physique et sans avoir à créer ni trouver un outil chamanique. Vous trouverez chacune des réponses à vos questions dans les illustrations et les messages des cartes. Un très beau programme de prévu !

Deux tirages peuvent être possibles. Le premier est celui où l’on tire une seule et unique carte qui permet d’obtenir un éclairage rapide et concis sur une problématique. Le deuxième est celui du tirage à 3 cartes qui permettent de connaitre l’origine du problème, les énergies du moment et les possibilités à venir dans les 3 mois.

Chaque carte est richement détaillée. Vous trouverez ainsi sa symbolique, l’interprétation que vous devriez en faire et le message qu’elle renferme.

Maintenant, reste à savoir si vous êtes prêt à découvrir la richesse de cet oracle sur la médecine chamanique !

Coffret de 50 cartes + livret explicatif de 124 pages

La lunologie (Yasmin Boland, Edition Courrier du Livre – 22,90€)

Et si l’énergie procurée par la lune vous permettait d’ouvrir les portes d’une sagesse ancestrale où vous pourriez puiser conseils, protection et guérison ? C’est ce que propose l’oracle de Yasmin Boland qui vous apprendra à travailler avec l’énergie de la lune au fil des lunaisons.

Cet oracle de divination fonctionne un peu différemment des autres tout simplement parce que l’interprétation des cartes se fondent essentiellement sur des règles astrologiques très strictes. Le jeu se compose alors de 4 parties dont chacune représente le déroulement des huit phases mensuelles de la lune.

Cet oracle de la lune a plusieurs vocations : créer, planifier et prédire votre vie. Avec l’un des trois tirages possibles et ses jolies illustrations de la lune (à la fois sombres et lumineuses), ces cartes vous apporteront à coup sûr les réponses à vos questions. Laissez alors la lune guider votre chemin de vie !

Coffret de 44 cartes oracles + Livre explicatif de 134 pages

L’oracle des saisons (Marianne Grasseli Meier, Editions Courrier du Livre – 24,90€)

Cet oracle très coloré nous permet de nous reconnecter à la nature et aux différentes saisons. Il est peut-être un peu plus axé sur les femmes (ou sur le côté féminin de l’être) du fait que l’on peut comparer les cycles des saisons à celui d’une femme.

Au travers de ces 54 cartes très féminines, vous pourrez effectuer des tirages drôlement intuitifs (avec en fond pour but de vous relier intimement à la nature). Vous pourrez ainsi (re)découvrir les multiples facettes de la nature tout en reconnaissant à l’intérieur une partie de vous même. Vous pourrez ainsi pratiquez plusieurs tirages : hebdomadaire/quotidien, écolo-pratique (assez marrant d’ailleurs), saisonnier, général.

Chaque carte vous délivrera son propre message et comment vous pourrez mettre en pratique le tout. Reste maintenant à écouter ce que Dame nature vous susurre à l’oreille.

Inédit : Vous pouvez télécharger gratuitement les rythmes associés aux cartes pour écouter et jouer tambour les énergies des saisons.

Coffret de 54 cartes + livret explicatif 157 pages