Lorsque nous avons des douleurs sur le corps, nous ne sommes pas obligés de courir directement chez son ostéopathe ou chez son kinésithérapeute. Nous pourrions tout simplement pratiquer l’automassage.

Vous allez me dire qu’il va vous falloir des heures pour cela alors qu’un spécialiste pourrait régler le souci en 2-3 mouvements. Oui et … non en fait ! Vous pourriez tout simplement pratiquer vous même ces massages bienfaisants et le tout très simplement.

Jean Louis Abrassart présente dans son livre « Pratiquez l’automassage » aux éditions Guy Trédaniel qu’il suffit de peu de temps pour faire du bien à son corps. Il préconise entre 10 minutes et 1 heure selon le temps que nous avons a accorder. De quoi alors se faire du bien rapidement sans avoir besoin d’appeler son médecin traitant.

Lorsque vous éprouvez une douleur dans votre corps, vos énergies sont bloqués, elles ont du mal à circuler. C’est ça qui provoque votre douleur. En rétablissant donc les énergies en stimulant les méridiens et les zones réflexes, vous rééquilibrez tout votre corps/être. Vous renforcez ainsi vos capacités d’auto-guérison mais surtout vous pouvez prévenir certaines maladies.

Son guide à l’usage du particulier met donc en évidence 70 mouvements décrits en détails avec leurs bienfaits. Chacun des mouvements est richement illustrés pour que nous puissions tout simplement ne pas faire de bêtises. Le but est surtout de rétablir la circulation des énergies dans votre corps.

Au travers de son livre, Jean Louis Abrassart, décrit alors de façon claire et précise les mouvements et les points d’acupression qu’il faut effectuer pour soulager les douleurs. Que vous ayez mal à la tête, que vous soyez constipé, que vous ayez du mal à vous endormir ou que vous ayez un autre problème, vous trouverez forcément le mouvement ou le point d’acupression qu’il vous faut faire pour vous soulager.

Sa technique d’automassage, de part ses conseils illustrés, est alors accessible à tous. Et c’est un véritable plus. On tient alors entre ses mains un livre capable de nous soulager de tous les maux, sans médicaments mais seulement avec nos mains. A essayer d’urgence.

Dans la continuité si vous avez mal au dos, vous pourriez aussi suivre tous les conseils du Dr Charley Cohen donné dans son livre « Mal de Dos : Toutes les solutions antidouleur » (éditions Guy Trédaniel). Ce livre cerne les différents aspects du mal de dos tout en proposant des exercices simples à réaliser chez soi pour se soulager des maux de dos.