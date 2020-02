Setan Jawa, film muet et concert symphonique au Musée du Quai Branly

Partagez





Setan Jawa – Spectacle pluriculturel mêlant film muet noir&blanc, orchestre de gamelan javanais et orchestre symphonique relatant l’histoire d’un Faust javanais au début du 20e siècle du 20 au 22 mars 2020 au Musée du Quai Branly -Paris

SETAN JAWA

Ciné-Concert symphonique

du 20 au 22 mars 2020

au Musée du Quai Branly/Jacques Chirac – Théâtre Claude Lévi-Strauss

Prenant pour décor l’Indonésie coloniale, le réalisateur indonésien Garin Nugroho raconte l’histoire de Setio, jeune villageois sans richesse qui scelle un pacte avec le diable afin de gagner l’amour de la belle aristocrate Asih. L’originalité et la puissance du projet repose sur la double partition écrite pour le film. Sublimées par les créations des compositeurs Rahayu Supanggah et Iain Grandage, les images déploient délicatesse et puissance mystique dans un dialogue musical passionnant, interprété par 28 musiciens, réunis sur scène au pied d’un grand écran déployé dans le théâtre Claude Lévi-Strauss.

Setan Jawa ; l’union de deux ensembles musicaux

Setan Jawa se distingue à plus d’un titre : le spectacle rassemble des auteurs indonésiens emblématiques tel le réalisateur d’avant-garde Garin Nugroho et le célèbre compositeur javanais Rahayu Supanggah. Ce dernier accorde un rôle majeur à l’orchestre traditionnel de gamelan et à sa pesindhen (soliste au chant avec gamelan), associés à la partition pour orchestre symphonique de Iain Grandage, compositeur et chef d’orchestre du Melbourne Symphony Orchestra, interprétée par 14 instrumentistes occidentaux.

Rassemblés sur scène sous la baguette de Iain Grandage, les deux ensembles mêlent avec brio et délicatesse leurs univers musicaux et traditions instrumentales spécifiques.

Une histoire d’amour

Setan Jawa est une tragédie amoureuse se déroulant au début du 20e siècle, dans une Indonésie alors en pleine industrialisation, toujours colonisée par les Néerlandais. La majeure partie de la population javanaise vit dans un état de grande pauvreté. Afin de s’extirper de cette situation difficile, le peuple indonésien cherche le salut dans le mysticisme avec la pratique du pesugihan setan : un pacte avec le diable permettant de s’enrichir. INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION : Ciné-Concert vendredi 20/03 à 20h, samedi 21/03 à 18h et dimanche 22/03 à 17h – Déconseillé aux moins de 12 ans. La représentation du samedi 21/03 sera suivie d’une rencontre de la troupe avec le public. Théâtre Claude Lévi-Strauss (Musée du Quai Branly) – 37 quai Branly – Paris VIIe

En ligne : www.quaibranly.fr Par téléphone : 01 56 61 70 00 Tarifs : 20 euros / 15 euros (famille nombreuse / PSH), 10 euros (adhérents / moins de 26 ans / groupes / demandeurs d’emploi-RSA) Durée : 1 h 15