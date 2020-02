Prescription Lab Février 2020 : La Cosmic Box #1

Pour cette année 2020, j’avais envie d’être surprise côté beauté. Et lorsque je me suis rendue sur le compte Insta de Prescription Lab, je suis tombée sous le charme de la box que j’ai trouvé élégante et assez unique en son genre. Du coup, lorsque j’ai eu la Prescription Lab février 2020 entre les mains – la Cosmic Box – j’avais hâte de vous donner mon ressenti et bien sûr de vous la présenter longuement.

Quand j’ai ouvert la Cosmic Box – soit ma première Prescription Lab – je me suis dit « Waouh ! ». J’ai d’abord été agréablement surprise par le thème Cosmique de ce mois-ci. Et grâce à la sélection de produits, j’ai pu découvrir quelques marques, notamment Darphin pour laquelle j’ai eu un énorme crush. Cerise sur le gâteau : la mise à l’honneur de Pénélope Bagieu dont j’admire le travail depuis ses débuts.

Le Prescripteur : Le mag’ féminin par excellence



Cela pourra surprendre, mais je tenais à vous parler du magazine présent dans la box, Le Prescripteur. Pourquoi ? Parce que la ligne éditoriale est dingue.

Quelle joie de découvrir une revue qui déchire, racontée par des nanas pétillantes. On prend du plaisir à le parcourir, perso avec un bon café au lait et des biscuits. Un peu comme un mini mag féminin. La plume est souvent drôle, touchante, décalée. Facile donc de s’identifier. On retrouve des conseils beauté forcément, mais pas seulement ! Des conseils de lecture, de mode, de musique… Un peu comme chez FranceNetInfos…

Et le gros plus ce mois-ci, l’interview de Pénélope Bagieu. J’ai adoré en savoir un peu plus sur elle, au-delà de ses bd qui ont un succès fou.

Mon ressenti à l’ouverture de la Cosmic Box



À l’ouverture de la box, la présentation est bel et bien présente. Les produits sont bien rangés, certains sont glissés dans un pochon adorable avec le logo de Prescription Lab. Cela peut sembler être un détail, mais pour moi pas du tout. Je trouve que c’est ce qui démontre le côté qualitatif de la box. On voit que tout est étudié, très élégant, pensé dans le moindre détail. La carte récap’ est superbe, une ordonnance beauté pile dans le thème, avec la présentation de chaque produit.

J’ai été surprise par la diversité des produits présents dans la box. Tout y est ! L’indispensable côté SkinCare avec des soins qui vont cajoler nos peaux. Sans oublier l’accessoire pour le visage que tout le monde s’arrache, ainsi que des soins corps et cheveux. J’ai également été bluffée par le renom des marques présentes. De même pour les produits appartenant à Prescription Lab qui sont incroyables et que je ne connaissais pas.

Le contenu en détail de la Prescription Lab Février 2020



Bon allez, je sais que c’est ce que vous attendez le plus : le contenu. Et comme je vous comprends. La box de février a misé sur le bienfait des oracles, de l’alignement des planètes, de la pierre de lune et autres tours de passe-passe pour faire de nous les plus belles sorcières des temps modernes.

Voici les 5 produits qui la composent la Prescription Lab :



1 – L’Élixir de nuit Pierre de Lune Bleuet, P.Lab Beauty

2 – Le roll-on de Jade Blanc, P.Lab Beauty

3 – Le lait corps Panier des Sens OU Le contour des yeux Darphin

4 – Le bain hydra-Fortifiant Kérastase

5 – Le crème pour les mains, réparation forte de Dermophil

Mon avis sur la Cosmic Box

Conquise ! La box a largement dépassé mes attentes. J’ai adoré le thème de ce mois-ci. De vraies recherches dans la collaboration avec les marques ont été faites. De ce fait, les produits sont variés et de qualité.

Mes 2 coups de cœur :

Le contour pour les yeux de Darphin qui est une véritable pépite en matière d’hydratation.

qui est une véritable pépite en matière d’hydratation. L’Élixir de nuit de Prescription Lab qui est in-cro-yable !! Il est fluide, doux, pénètre rapidement, nourri en profondeur. Sans oublier qu’il est composé de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

J’ai d’ores et déjà hâte de découvrir celle du mois de mars, comment pourra-t-elle faire encore mieux ?