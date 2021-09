Prescription Lab fait sa rentrée les amis ! Et comme j’ai eu le plaisir de la recevoir, j’avais envie de vous présenter son contenu. Alors, est-ce qu’elle m’a conquise ? Je vous dis tout !

La rentrée sonne comme un nouveau départ pour beaucoup d’entre nous. Soit, l’occasion de reprendre de bonnes habitudes, de se lancer dans de nouveaux projets perso ou même pro. Bref, le moment où on se dit : bon allez, c’est décidé, je mange mieux, j’attaque le sport, je prends soin de moi !

Precription Lab x Papier Tigre



Prescription Lab avait envie de nous souhaiter à toutes une bonne rentrée 2021. Et pour rester dans le thème, l’équipe a eu l’idée de collaborer avec la marque de papeterie Papier Tigre. J’ai donc pu découvrir son univers que je ne connaissais pas encore. Le look de la box est hyper sympa, les couleurs sont actuelles et tendances. Étant donné que j’écris énormément, j’étais plus que ravie de retrouver un carnet du même style dans la box. Il est dans un format pratique, facile à glisser dans le sac à main. Et cerise sur le gâteau, un stylo est accroché à la première page à l’aide d’une pince couleur rose gold. De plus, Papier Tigre a la particularité de proposer des papiers de fabrication française, issue de forêts durables.

Mon avis sur la box

Je vois vraiment cette box comme une occasion de rependre une routine de soins pour le visage adéquate. L’idée : utiliser des produits doux et réconfortants au quotidien sans mettre de côté la sensorialité. Aussi, si vous espériez retrouver du maquillage, je vous conseille d’attendre le mois prochain pour vous abonner. L’idée même de prendre soin de ma peau me plaît beaucoup, même si j’appréhende de recevoir des produits que je connais déjà ou sans rapport avec mon type de peau. C’est toute la force de l’équipe qui veille justement à ce que les produits répondent à plusieurs types de peaux. Ici, il est question de 4 soins pour le visage utilisables ensemble, ainsi qu’un soin pour le corps hyper cocoon.

Masque nourrissant Anti-Stress de P.Lab

Comme chaque mois, nous retrouvons un produit de beauté P.Lab. Ici, il s’agit d’un masque pour le visage nourrissant et anti-stress. La dénomination « anti-stress » m’a intriguée, du coup j’ai fouillé un peu dans la compo’. Le masque est composé de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle. Il contient de l’huile d’onagre aux propriétés apaisantes, quant aux fleurs de bleuet, elles agissent comme anti-inflammatoire. Pour l’avoir essayé, je confirme qu’elle conviendra aux peaux sensibles à réactives. La texture gel, ainsi que sa couleur bleue, m’ont déstabilisé au départ alors qu’en fait, c’est doux sur la peau, un régal. Une fois le masque posé, j’ai remarqué avoir un peu moins de rougeurs sur les pommettes également.

La base “Pore-express” des Laboratoires Filorga

P.Lab a décidé de glisser 2 produits Filorga de façon aléatoire dans les box. J’ai reçu la base pour le teint « Pore-express ». Et si je vous disais que je ne connaissais pas la marque ? J’en ai forcément entendu parler, mais je n’avais jamais testé de soins. Si vous me lisez, vous savez que je ne suis pas adepte des soins visant à lisser les pores, car cela a tendance à faire réagir ma peau sensible. Ce produit ne m’a pas encensé, je dois dire. Néanmoins, il faut reconnaître qu’il fonctionne très bien comme base, juste avant de se maquiller. La peau brille moins, le fond de teint ne bouge pas, je dirai même qu’il unifie le teint.

Le « soin regard » contour des yeux de la marque absolution

Absolution est une marque que je découvre également, à croire que la box a été pensé pour me surprendre ce mois-ci. Quoi qu’il en soit, je ne suis jamais contre ce genre de produit que j’utilise régulièrement, essentiellement le matin pour hydrater les ridules sous les yeux. Alors, est-ce que je l’ai aimé ? Oui et non en fait. J’ai aimé sa texture, fraîche et réconfortante. Le soin ne peluche pas quand on le dépose. Il pénètre rapidement et ne colle pas. En revanche, l’odeur… impossible pour moi… bien trop forte et acidulée, à base de lotus bleu, café vert, tourmaline et mica. Ce produit a tout de même le mérite d’être bio et végan.

Intrégal tonique à la camomille de Darphin

C’est le 2e produit Darphin que je découvre grâce à Prescription Lab (voir box de février 2020). Et je suis plus que ravie. Déjà, parce qu’il s’agit d’une marque prestigieuse, assez onéreuse également. C’est donc une belle occasion de s’en faire un avis avant de se lancer dans son achat. Ici, le format proposé est de 50 ml, de quoi le tester durant plusieurs semaines. L’odeur est dingue, la lotion est douce. J’adore ce produit, mon chouchou de la sélection. Je l’utilise après ma routine nettoyage de peau, pour retirer tous résidus, et profiter d’une sensation de frais. Elle se compose d’Aubépine et de camomille. Le combo gagnant pour apaiser ma peau après un nettoyage en profondeur (masque oblige…).

Crème pour le corps « The ritual of karma »

Si vous êtes comme moi adeptes de la Prescription Lab alors vous l’aurez compris, Rituals est une habituée de la maison. Cela ne me gêne aucunement de recevoir un produit hydratant pour le corps de la marque. J’adore ce que propose Rituals, on est en plein dans le bien-être, la sensorialité. J’adhère complètement. Et, par chance, je n’avais encore jamais testé la gamme « The Ritual of Karma » (voir toutes mes revues Rituals ICI). Que dire si ce n’est qu’elle sent divinement bon. C’est la force même de Rituals : proposer des soins qui nous transportent ailleurs lorsqu’on les sent… un délice. Ici, le thé blanc et le lotus se mélangent à merveille. Côté texture, on est sur quelque chose de moyennement riche, parfait donc le soir après la douche.

Si vous avez envie de vous lancer, rendez-vous sur le site de Prescription Lab pour choisir votre abonnement. Bonne rentrée à toutes !