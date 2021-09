Marianne James dans Les Adieux de Tatie Jambon – Paris

Les Adieux de Tatie Jambon – Spectacle musical multigénérationnel, on chante, on rit et on reprend en chœur des refrains qui vont devenir à coup sûr des classiques. Venez groover ! Ça va décoiffer !

Les Adieux de Tatie Jambon

10 séances exceptionnelles du 18/12 au 31/12/2021 à 16h30

Théâtre de la Tour Eiffel à Paris

Tatie Jambon, c’est Marianne James ! Extravagante et pétillante, Tatie Jambon embarque le public pour leur première rêve-party ! Bossa, samba, pop, électro… un concert spectacle familial, rock’n’roll et généreux, comme Tatie Jambon !

Après avoir sorti deux livres-cd ; Tous au lit (2016) , puis Tous heureux (2018), Marianne James est de retour sur scène pour nous faire découvrir ce spectacle musical.

Avec Sébastien Buffet (batterie, percussions, programmations, guitare, bruitages, chœurs) et Philippe Begin (guitares et chœurs), sans oublier Pupuce, sa licorne magique, Marianne James est éblouissante dans ce spectacle pour les 4 à 104 ans.

