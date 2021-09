Les 24 Tours de Rambouillet – Les anciennes font leur show

Partagez





Les 24 Tours de Rambouillet – Autos et Motos d’avant 1945 se pareront de leur plus beaux chromes pour éblouir petits et grands. Dimanche 26 septembre 2021, les amoureux des belles mécaniques se donnent rendez-vous pour la 15e édition des 24 Tours de Rambouillet.

Dimanche 26 septembre 2021

Vieilles mécaniques et vieilles calandres se sont données rendez-vous à Rambouillet ce 26 septembre 2021. Bichonnées par des collectionneurs amoureux de la voiture de Papa et même de Papi, elles rouleront des mécaniques pour la 15e édition des 24 Tours de Rambouillet.

Près de 70 véhicules seront présentés dont de très anciennes marques : De Dion-Bouton, Delage, Delahaye, Fas, Licorne, Amilcar, Renault, Citroën, Peugeot, Rochet Schneider, Ford, … et cette année les tricyclecars seront à l’honneur avec la participation exceptionnelle de l’Amicale Tricyclecariste de France (ATF).

En voiture Simone, c’est toi qui conduis, c’est moi qui klaxonne !